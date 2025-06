Apple: cosa aspettarsi al WWDC 2025

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione della Worldwide Developer Conference. Sul sito ufficiale di Apple campeggia il claim “Sleek Peek”, una “sbirciatina esclusiva” che sintetizza bene lo spirito dell’evento. Dal 9 al 13 giugno il pubblico potrà quindi immergersi in cinque giornate di sessioni e, soprattutto, annunci che toccano l’intero ecosistema Apple. Il momento clou sarà come sempre il keynote inaugurale, fissato per lunedì 9 giugno alle ore 19:00 italiane. Lo si potrà seguire in diretta streaming su YouTube, sulla pagina dedicata di Apple Events e tramite l’app Apple TV.

Le novità Apple per la nuova edizione del WWDC

Per il settore software la parola d’ordine sembra essere uniformità. Diversi indizi, tra cui il logo in vetro satinato del teaser, fanno pensare a un’interfaccia coerente tra iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Ispirata all’estetica di visionOS con superfici traslucide, bordi morbidi e un effetto “lastra di vetro” che richiama la realtà mista di Apple Vision.

Quanto ad Apple Intelligence è probabile che vengano mostrati alcuni miglioramenti incrementali che rimandano però a sviluppi futuri la piena maturità del progetto. Inoltre, potrebbe rientrare un Siri potenziato dall’AI e un primo accenno ad un chatbot proprietario. Fra le funzioni in arrivo circolano voci sulla traduzione simultanea in tempo reale via AirPods, pensata per chi viaggia o lavora in team internazionali. Ed anche su un nuovo sistema di gestione “smart” della batteria capace di apprendere le abitudini quotidiane e preservare la salute degli accumulatori nel lungo periodo.

Allo stesso tempo, Cupertino potrebbe allineare la numerazione dei sistemi operativi all’anno di rilascio. Si parla di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, con quest’ultimo battezzato internamente “Tahoe” in onore dell’omonimo lago californiano. Sul versante hardware, invece, regna ancora il mistero. Nessuno si aspetta l’annuncio di prodotti di punta, ma Apple potrebbe ritagliare un angolo di palco per gli “accessori“, come la seconda generazione di AirTag. Non resta che attendere l’inizio dell’evento e scoprire le effettive novità presentate da Apple.