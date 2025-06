Google AI Edge Gallery: AI offline sullo smartphone

Google continua a voler spingere l’acceleratore nello sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Oltre a Gemini e altri modelli avanzati presentati al Google I/O 2025, l’azienda di Mountain View ha annunciato un progetto meno noto ma molto interessante. Stiamo parlando di Google AI Edge Gallery. Questa applicazione per Android permette di eseguire modelli di AI direttamente sul dispositivo. Quindi senza la necessità di una connessione Wi-Fi.

Android fa un passo avanti verso una AI più accessibile e sicura

Questa app per Android sfrutta modelli di intelligenza artificiale messi a disposizione da piattaforme come Hugging Face. Con anche la possibilità di scaricarli e utilizzarli offline. In pratica, gli utenti possono fare tutto ciò che farebbero con un normale assistente AI online. Ossia generare immagini, chattare, programmare o navigare sul web. Ma senza dipendere da una connessione dati.

La mancanza di connessione non significa però rinunciare alle performance. Anzi, l’elaborazione locale consente risposte più rapide, eliminando i tempi di attesa legati al trasferimento dati verso i server remoti, e garantisce una privacy più solida, perché i dati restano sul dispositivo.

Attualmente Google AI Edge Gallery è disponibile solo per Android e non si trova ancora sul Play Store. L’app può essere scaricata direttamente da GitHub. Dove è disponibile anche una guida utente più completa. Questa soluzione apre nuove prospettive per l’uso dell’intelligenza artificiale in mobilità. In particolare per chi non ha sempre accesso a una rete stabile. Oppure per chi desidera mantenere i propri dati personali al sicuro.

C’è da dire che i modelli AI offline non raggiungono ancora la stessa capacità dei servizi online. Ma nonostante questo offrono un compromesso interessante tra funzionalità, velocità e tutela della privacy. Con questa mossa, Google punta a rendere l’intelligenza artificiale più versatile e immediatamente disponibile a tutti. Anche in mancanza di connessione. Pone quindi le basi per un futuro in cui lo smartphone diventerà sempre più autonomo e intelligente.