Genesis GV90, il lusso elettrico coreano: il modello che sfida Range Rover e Volvo

Il futuro GV90 di Genesis si basa interamente sul concept car Neolun, svelata al Salone di New York 2024. Il design si traduce in un profilo imponente, caratterizzato da un frontale alto e barre luminose a LED ben visibili. L’aspetto da fuoristrada di lusso si fonde con proporzioni generose, nascoste solo dai pesanti camuffamenti dei primi muletti. Il suv Genesis GV90 condivide la piattaforma con Kia EV9 e Hyundai Ioniq 9, ma non ne copia l’essenza: punta più in alto, con soluzioni stilistiche e tecniche esclusive. Il telaio offre spazio per tre file di sedili, ma la configurazione scelta potrebbe stupire. Genesis starebbe anche valutando una fila centrale a due posti rotanti, per offrire sei sedute lussuose invece dei sette canonici.

Interni a sei posti e comfort da prima classe per una Genesis adatta a tutti

All’interno, lo spazio sembra studiato per un’esperienza premium su ogni seduta. Una disposizione da sei posti, con due file singole separate, porterebbe il SUV Genesis GV90 su un altro livello di comfort. Si moltiplicano così le possibilità di interazione a bordo, trasformando ogni viaggio in un momento di esclusività. Genesis punta tutto sulla qualità percepita e sull’ergonomia, con materiali ricercati e tecnologia discreta ma efficace. Un’auto elettrica che non vuole solo trasportare chi vi è all’interno, ma vuole accogliere. Con un passo lungo e abitacolo profondo, anche gli occupanti della terza fila troveranno spazio e luce.

Lato tecnico, si punta su efficienza superiore rispetto a EV9 e Ioniq 9. Si ipotizza una batteria da 110 kWh, capace di spingere l’autonomia fino a 620 chilometri. Per i più esigenti, non è esclusa una versione ancora più performante, firmata Magma, il brand sportivo di Genesis. Si parla di potenze oltre i 500 cavalli, con trazione posteriore o integrale in base all’allestimento. L’accelerazione potrebbe avvicinare quella di molte sportive, senza rinunciare al silenzio e alla linearità di un motore elettrico. La Genesis GV90 riuscirà a rispettare le aspettative create e a battere la concorrenza?