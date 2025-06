BYD e la ricarica da 1000 kW: arrivano 15 mila colonnine in Cina

BYD ha rotto gli indugi ed ha deciso che la ricarica ultraveloce non può più aspettare. In Cina saranno installate 15.000 stazioni megawatt, pronte a portare l’elettrico a un nuovo livello. Non è un annuncio isolato. A marzo, infatti, la casa automobilistica aveva già svelato le sue stazioni da 1 megawatt, progettate per auto da 1000 V. Una mossa perfettamente sincronizzata con il lancio di Han L e Tang L, modelli che gestiscono 1.000 kW di picco in fase di ricarica. Chi segue da vicino la trasformazione del settore sa che la velocità è tutto. Più tempo fermo equivale a meno efficienza, meno viaggi, meno fiducia. BYD ha colto questo segnale e ha risposto senza esitazioni. Qual è il senso di un’auto capace di ricariche fulminee se le colonnine non sono pronte? La risposta è arrivata con fatti concreti.

Accordi milionari per una rete capillare BYD

Per dare forma al progetto, BYD ha stretto alleanze strategiche. Con Xiaoju Charging realizzerà ben 10.000 stazioni, mentre con Xindietu ne verranno costruite altre 5.000. I nomi coinvolti non sono casuali ovviamente, sono frutto di una scelta ponderata. Xiaoju serve infatti 34 milioni di utenti e lavora con oltre 8.400 aziende. Xindietu ha integrato il 90% delle stazioni pubbliche cinesi. Due importanti società in grado di accelerare davvero la transizione. Le promesse non restano sulla carta, ma divengono dunque una realtà tangibile. BYD aveva già pianificato 4.000 stazioni di sua iniziativa. Oltre 500 sono già operative, distribuite in 200 città.

Il sogno di BYD è più che evidente ed appare chiaro come voglia riuscire ad arrivare a caricare le auto in pochi minuti, proprio come fare benzina. È solo fantasia? In Cina, pare di no. Le nuove stazioni megawatt sono progettate per sessioni brevi e potenti, sfruttando architetture elettriche da 1000 V. Un’auto potrà percorrere centinaia di chilometri dopo una pausa di pochi minuti. Mentre in Cina però si installano stazioni, altrove si alzano barriere. Chi vincerà questa corsa non lo decide la politica, ma la velocità. Oggi, sulla ricarica elettrica, BYD sta correndo più veloce di tutti.