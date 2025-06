Alpine Quest: un viaggio mozzafiato di 1.500 km ripreso con la tecnologia DJI

Partite da Vienna ed arrivate al Mediterraneo dopo 54 giorni di fatica, tempeste, ghiaccio e sole bruciante, Loubna Freih, campionessa mondiale Ironman, e Mélanie Corthay, guida alpina svizzera, hanno attraversato cinque paesi solo con sci d’alpinismo, bici e corsa in montagna. Non bastavano i 1.500 km e non bastavano i 70.000 metri di dislivello, l’impresa doveva essere ancora più ardua. Hanno superato 79 passi montani e attraversato 47 ghiacciai, spingendo il corpo e lo spirito oltre ogni logica. Alpine Quest non è soltanto un’avventura sportiva. È un canto alla resilienza femminile e al paesaggio alpino in pericolo. Le protagoniste hanno condiviso la fatica con altre 13 donne, tra atlete professioniste e scienziate. Insime, Hanno unito la loro forza fisica alla coscienza ambientale, documentando con la tecnologia DJI i segni reali e visibili dei cambiamenti climatici tra le vette europee.

La montagna raccontata dalla tecnologia DJI

Nell’Alpine Quest, il ritmo è lento ma costante, scandito dal battito delle montagne. Cosa spinge due donne a non fermarsi davanti a bufere, crepacci e notti gelide? Forse la voglia di lanciare un messaggio più grande del traguardo. Come catturare tutto questo in immagini autentiche e definite? Aurélie Gonin ha scelto attrezzature leggere ma potenti. Niente troupe ad accompagnate il loro viaggio. Solo DJI Osmo Action tra le mani delle atlete per i momenti in solitaria, mentre lei le raggiungeva per brevi tratti con zaino carico sulle spalle e droni DJI pronti a volare sopra la bellezza della natura.

Le riprese aeree raccontano la scala titanica di questa traversata, la vulnerabilità dei paesaggi glaciali, la grandezza del gesto umano. Il freddo, la quota e il peso degli zaini imponevano scelte precise per ogni tipo di attrezzatura. I microfoni DJI Mic Mini hanno reso poi le registrazioni ancora più nitide, raccogliendo le parole delle due scienziate che spiegavano in loco l’evoluzione dei ghiacciai. Ogni passo raccontato da Gonin diventa così una chiara testimonianza di ciò che sta scomparendo dinanzi i nostri occhi.