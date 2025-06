Automobili Pininfarina celebra i 95 dell’azienda con la Battista Novantacinque

Automobili Pininfarina ha svelato al mondo la nuovissima Battista Novantacinque, una supercar one-off nata per celebrare il 95esimo anniversario di Pininfarina SpA. Esposta per la prima volta al Museo Nazionale dell’Automobile (MAUTO) di Torino, la vettura rappresenta l’apice della tecnologia e del know how del produttore.

Il team di sviluppo la colloca in quella ristrettissima cerchia di vetture Hyper GT ed è stata sviluppata tenendo ben presente la filosofia dell’azienda “Dream Cars, Made Real”. Pertanto, la Battista Novantacinque incarna tutti i valori di Automobili Pininfarina come design ricercato, prestazioni elevate e produzione artigianale oltre che su misura.

La scelta di mostrarla al MAUTO di Torino è stata fortemente voluta per celebrare la città natale di Pininfarina. La Battista Novantacinque rappresenta un’opera d’arte più che un’automobile ed unisce tradizione e innovazione.

Automobili Pininfarina presenta la Battista Novantacinque, una Hyper GT che unisce design e prestazioni senza eguali

L’azienda la definisce una icona intramontabile che simboleggia il lusso orientato al futuro. Trattandosi di una one-off, sarà realizzata in un unico modello che servirà a mostrare l’unicità di Automobili Pininfarina nel panorama automotive.

Come dichiarato da Paolo Dellachà, CEO di Automobili Pininfarina: “La Battista Novantacinque rappresenta l’apice del lusso su misura e delle prestazioni. È un omaggio al passato, presente e futuro di Pininfarina—un capolavoro senza tempo creato per onorare 95 anni di eccellenza nel design. È giusto che la Novantacinque sia l’espressione finale della linea Battista. Con la chiusura imminente di questo raro capitolo della storia automobilistica, la Novantacinque si afferma come un’icona da custodire per le generazioni future”.

Dal punto di vista tecnico, la Battista rappresenta l’auto più potente mai progettata e costruita in Italia. Caratterizzata da un powertrain completamente elettrico composto da quattro motori, uno per ruota, la potenza totale raggiunge i 1.900 CV con 2.340 Nm di coppia. La vettura può scattare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e offrire un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 476 km.

Oltre ai segreti nascosti sotto la scocca, il lavoro di Automobili Pininfarina si può apprezzare anche negli esterni. La Battista Novantacinque è rifinita in Exposed Signature Carbon Tinted Rosso Gloss con la livrea PURA Vision Gold Paint Gloss e dettagli Nero Torino Gloss con inserti dorati Furiosa Pack. La scritta “Novantacinque” impreziosisce l’ala posteriore mentre i cerchi Iconico in Precision Polished Colourless con dettagli Black Channel Matt danno risalto alla vista laterale.

Passando agli interni, i sedili Pilota sono rivestiti in Pelle Nera e Alcantara Nera, con cuciture a contrasto mentre l’abitacolo presenta elementi in Exposed Signature Carbon Satin e finiture in alluminio anodizzato nelle tonalità oro e nero.