Elden Ring: Nightreign: emerse online diverse mod

Dopo l’arrivo ufficiale di Elden Ring: Nightreign, la community di appassionati gaming su PC ha già iniziato a dare il proprio contributo per arricchire e rifinire l’esperienza di gioco. Come spesso accade con titoli di grande risonanza, i modder si sono mossi rapidamente per offrire soluzioni concrete ad alcune delle criticità segnalate dai giocatori. Intervenendo soprattutto per chi sceglie di affrontare l’avventura in solitaria. Mentre si attende l’imminente patch ufficiale promessa dagli sviluppatori, le prime mod stanno già ottenendo ampio riscontro.

Diffuse alcune mod riguardo il nuovo Elden Ring: Nightreign

Tra gli interventi più significativi figura Balancing For Solo Players. Quest’ultima è stata pensata per chi affronta l’avventura senza l’aiuto di altri utenti. La mod interviene direttamente sul sistema di progressione del personaggio, offrendo miglioramenti più tangibili ad ogni livello. Inoltre, interviene riducendo i danni subiti dai nemici.

UnlockTheFPS è una mod che nasce come evoluzione di un progetto già noto agli utenti della versione originale di Elden Ring. Tale modifica consente di superare il blocco dei 60 fotogrammi al secondo. Permettendo così una personalizzazione completa del frame rate in base alle prestazioni del proprio hardware. Un dettaglio interessante è la piena compatibilità di UnlockTheFPS con un’altra mod molto attesa.

Si tratta di Seamless Co-op. Tale seconda mod per Elden Ring: Nightreign è stata rilasciata poco dopo la sua uscita. Introduce una modalità cooperativa ideata per due gamer. Svincolandosi però dai server ufficiali di FromSoftware per evitare qualsiasi problema legato al multiplayer online tradizionale. Utilizzando un file di salvataggio separato da quello della campagna principale, la mod garantisce un’esperienza condivisa sicura e priva del rischio di ban.

In attesa dell’aggiornamento ufficiale del gioco, che dovrebbe apportare modifiche simili, tale iniziative dimostrano ancora una volta quanto sia attiva e competente la community PC. Grazie al lavoro dei modder, vengono offerte opzioni più flessibili e inclusive per ogni stile di gioco.