Resident Evil 9 è davvero in arrivo? Ecco i dettagli

Naturalmente, come sempre in questi casi, è bene mantenere un certo grado di scetticismo. Anche se le indiscrezioni sembrano convergere, Capcom non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Eppure, piccoli indizi e misteriosi messaggi promozionali sono comparsi in rete. Alimentando così teorie e discussioni nella community. Un segnale, forse, che l’annuncio è davvero dietro l’angolo.

Tra le domande che i fan si pongono con più insistenza c’è quella sul protagonista. Chi sarà al centro dell’azione in questo nuovo capitolo? Anche in tal caso, Dusk Golem ha fornito un’indicazione interessante. Quest’ultimo ha affermato che Leon S. Kennedy dovrebbe essere il volto principale della storia. In passato si era parlato anche di un possibile ritorno in grande stile di Jill Valentine, ma tali voci sono state poi smentite.

Inoltre, secondo il leaker, Resident Evil 9 potrebbe rappresentare una svolta importante per l’intera serie. Ciò seguendo l’esempio dei rivoluzionari Resident Evil 4 e Resident Evil 7. Se tutto ciò venisse confermato, ci troveremmo davanti a un titolo capace non solo di entusiasmare i veterani, ma anche di conquistare nuovi giocatori. Non resta che attendere e scoprire se davvero è arrivato il momento del grande ritorno della saga horror più amata dagli appassionati del genere horror.