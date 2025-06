Xbox Game Pass, ecco i giochi che ci lasceranno a giugno

A breve il colosso americano Microsoft annuncerà ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass per il mese di giugno 2025. In attesa di ciò, però, sono stati da poco rivelati i nomi dei videogiochi che lasceranno per sempre questo catalogo per questo mese. L’azienda aggiorna infatti costantemente questi titoli, proponendo sempre novità ed eliminando dal catalogo i titoli presenti da molto tempo. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xbox Game Pass, ecco i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo a giugno

A breve alcuni videogiochi lasceranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, mantiene costantemente aggiornato questo catalogo, portando tante novità di rilievo. Per questo motivo, alcuni titoli devono lasciare inevitabilmente il catalogo per far posto a quelli nuovi.

In particolare, secondo quanto è stato riportato, a partire dalla giornata del 15 giugno 2025 diranno per sempre addio al catalogo 8 videogiochi. A rivelarlo, questa volta, è stata l’applicazione ufficiale. Qui è ora presente la sezione denominata presto non più disponibili su Game Pass” che rivela, per l’appunto, i nomi dei videogiochi in questione. Gli utenti, in ogni caso, potranno acquistare questi videogiochi su Xbox Store con un notevole sconto pari al 20%.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a giugno 2025