AliExpress regala un drone DJI con sconto di 896 euro

I droni DJI sono indiscutibilmente i più amati e richiesti dal pubblico, per le performance di alto livello che ogni giorno sono assolutamente in grado di offrire. Dall’altro lato della medaglia troviamo un prezzo generalmente abbastanza elevato, ma fortunatamente in questi giorni su AliExpress è stato attivato uno sconto davvero più unico che raro.

Il modello che potete acquistare a basso prezzo è il DJI Flip con incluso all’interno della confezione il radiocomando RC-N3, ovvero il modello base, senza essere dotato di display o qualsivoglia altro supporto, sarà necessario difatti posizionare direttamente lo smartphone, dopo aver installato l’applicazione dedicata per il controllo da remoto. Un prodotto pensato per il pubblico che si approccia al mondo dei droni DJI, infatti è uno dei più sottili e leggeri di sempre, oltre che essere facilmente utilizzabile anche in ambienti ristretti, data la presenza dei paraeliche.

AliExpress: ecco il prezzo e lo sconto sul drone DJI

Una spesa sempre più bassa e conveniente per l’acquisto di un drone che vuole fare la differenza, DJI Flip è il prodotto migliore del momento perchè in grado di offrire una versatilità generale che difficilmente troviamo altrove. Il suo listino sarebbe di 1303,83 euro, ma solo per pochi giorni su AliExpress è previsto uno sconto del 68%, che lo porta a costare solamente 407,11 euro. Ordinatelo subito qui.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, non è la Fly More Combo, di conseguenza è presente solo una batteria, la quale comunque riesce a garantire una buona autonomia generale. Per utilizzare DJI Flip non è necessario alcun patentino, essendo un drone sotto i 250 grammi, basterà registrarlo, come tutti i prodotti di questo tipo, e poi utilizzarlo dove possibile mantenendolo sempre a vista (ovvero non inviarlo più lontano di quanto il vostro occhio veda). Per maggiori informazioni collegatevi al link inserito sopra.