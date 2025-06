Windows 11: l’aggiornamento Insider è avanti

L’ultima versione Insider di Windows 11 è attualmente in fase di rilascio e promette numerose innovazioni. Chi non vuole attendere l’aggiornamento stabile può già provarne le novità installandola subito. Microsoft ha concentrato gli sforzi sul miglioramento delle performance di gioco, anche se i dettagli tecnici sulle ottimizzazioni restano riservati.

Tra le funzionalità più interessanti spicca l’integrazione con Microsoft Copilot, ora accessibile con la combinazione Win + C, che permette di interagire tramite testo o voce per ottenere riassunti, elenchi puntati o la riformulazione di contenuti. L’esperienza “Click to Do” si arricchisce di opzioni avanzate, come l’uso di azioni testuali intelligenti in più lingue, fra cui inglese, spagnolo e francese, disponibili anche per i dispositivi con processori AMD e Intel. In aggiunta, è possibile configurare i pulsanti delle penne digitali per aprire rapidamente queste funzioni, migliorando la produttività soprattutto su dispositivi touch. Altro punto forte dell’aggiornamento è la continuità tra smartphone e PC: modifiche fatte su file OneDrive dal telefono si possono riprendere sul computer con un semplice clic, grazie a una notifica dedicata.

Accessibilità, gestione energetica e bug fix: Windows 11 si fa più efficiente e inclusivo

L’aggiornamento introduce anche importanti miglioramenti per l’accessibilità. Il Narrator utilizza ora l’intelligenza artificiale per fornire descrizioni dettagliate di immagini e grafici. Facilitando così l’esperienza degli utenti con disabilità visive. Sono state aggiornate anche le impostazioni di risparmio energetico. Ora possono essere gestite centralmente dagli amministratori IT. Si contribuisce a estendere la durata della batteria e a ridurre l’impatto ambientale.

Anche l’interfaccia di ricerca su Windows è stata resa più intuitiva. Basta digitare una descrizione in linguaggio naturale per trovare le impostazioni desiderate senza conoscere il nome esatto. Sul fronte della stabilità, sono stati corretti numerosi bug. Questi riguardavano la gestione di dispositivi Bluetooth, fotocamere, periferiche USB e funzionalità di riconoscimento facciale con Windows Hello.

Sono inoltre stati risolti problemi legati alla riproduzione audio all’avvio, alla sincronizzazione di stampanti e al corretto funzionamento di alcune app durante sessioni desktop remote. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo, puntando a rendere Windows 11 molto più potente. Ma anche più accessibile e stabile.