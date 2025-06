State of Play: arriva Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles

Durante lo State of Play, è stato finalmente soddisfatto un desiderio che i fan del settore gaming avevano da tempo. È stato annunciato Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Si tratta di una raccolta rimasterizzata dei due celebri capitoli della saga usciti originariamente su PlayStation. L’annuncio, accolto con entusiasmo dalla community, è stato accompagnato da una notizia ancora più sorprendente. La data di uscita è già stata fissata per il 30 settembre 2025, quindi l’attesa sarà breve. Il trailer presentato durante l’evento ha mostrato alcune sequenze di gameplay. Offrendo una chiara panoramica su come i giochi siano stati rinnovati graficamente. Il confronto con le versioni originali mette in evidenza un importante lavoro di restauro. Opzione che non ha stravolto però l’identità visiva e stilistica della saga.

Presentata la versione rimasterizzata di Final Fantasy durante lo State of Play

Un’altra notizia che ha fatto subito il giro del web è la disponibilità su diverse piattaforme. Oltre ad essere giocabile su PlayStation 4 e 5, il gioco arriverà anche su PC. Xbox Series X e S. Ed anche su Nintendo Switch e la nuova Switch 2. Si tratta quindi di un rilascio multipiattaforma a tutti gli effetti. Ciò garantirà un’ampia diffusione e permetterà a un pubblico eterogeneo di riscoprire (o vivere per la prima volta) la saga.

Il ritorno di Final Fantasy Tactics è atteso da anni. Per molti rappresenta il riconoscimento dell’importanza che tale serie ha avuto nel settore videoludico. I fan più accaniti avevano da tempo espresso il desiderio di vedere una versione aggiornata di tali titoli. E ora, dopo l’annuncio allo State of Play, quel desiderio è realtà. La scelta di Square Enix di puntare sulla riedizione dei due giochi principali anziché su un semplice remake conferma la volontà di preservare l’esperienza originale. Ciò anche offrendo un aggiornamento tecnico al passo coi tempi. Con il lancio ormai imminente, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles si candida già a essere uno dei titoli di punta dell’autunno 2025.