realme GT 7 primo su Amazon e Dream Edition già sold out

In collaborazione con l’Aston Martin Aramco Formula One Team, il modello esclusivo realme GT 7 Dream Edition – con l’iconico Aston Martin Racing Green e il distintivo Iconic Silver Wings Badge – ha riscosso un gran successo. Prime scorte su Amazon esaurite in poco tempo. GT 7, nella sua versione standard, nel frattempo è in vetta alle classifiche su Amazon Italia.

Le scorte iniziali su Amazon sono esaurite nel giro di soli tre giorni per la nuova GT 7 Dream Edition. Manca poco anche all’arrivo della prossima ondata di scorte, prevista entro la prossima settimana. Successo incredibile anche per il realme GT 7, posizionato in cima alla classifica di Amazon Italia nella categoria offerte per smartphone. Un’ulteriore conferma del grande interesse da parte degli utenti.

Serie realme GT 7: un dispositivo su cui puntare nel 2025

Il nuovo modello debutta con processore MediaTek Dimensity 9400e, tra i migliori processori Android presenti in Europa. Il GT 7T, invece, monta un MediaTek Dimensity 8400-MAX, che garantisce velocità ed efficienza ugualmente performanti. Entrambe le varianti vantano una combinazione di batteria da 7000 mAh e ricarica rapida fino a 120W. Questo comporta una ricarica completa in 40 minuti e autonomia duratura.

Oltre all’hardware incredibile, la serie realme GT 7 si contraddistingue per le sue funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale. Introduce il primo AI Planner al mondo, che rende lo smartphone una sorta di assistente personale digitale. Per chi, invece, ama la fotografia la serie offre AI Landscape+, che corregge in automatico tutte le distorsioni e migliora la nitidezza degli scatti. Inclusa anche la funzione AI Glare Removal per scattare foto senza preoccuparsi dei riflessi.

Per quanto riguarda i prezzi, variano a seconda del modello e della memoria selezionata. Disponibilità anche di accedere a prezzi early bird, free bundle e tanto altro come mostrato nella tabella sottostante.