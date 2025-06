Very Mobile: una super offerta garantisce dati in 5G ad un costo super

Buongiorno d’oggi un dettaglio sicuramente fondamentale per ogni utente e la sua promozione attiva all’interno del proprio numero telefonico, l’offerta disponibile infatti è essenziale per farci usufruire di minuti, SMS e soprattutto giga per navigare con i nostri dati che al giorno d’oggi, rappresentano la risorsa più importante quando utilizziamo il nostro smartphone, questo poiché ci consentono di restare connessi con la nostra vita digitale tutti i giorni e di compiere tutte le attività su Internet che siamo abituati a fare.

Di conseguenza, scegliere un’offerta adatta alle nostre necessità e indispensabile e fortunatamente qui in Italia sono presenti tanti operatori che mettono a disposizione cataloghi di offerte variegati e ricchi di possibilità per permettere a chiunque di trovare un’offerta conveniente e soprattutto competitiva che garantisca tutto il necessario per svolgere ogni attività che desideriamo.

Sul sito ufficiale di Very Mobile è arrivata una nuova offerta che garantisce delle caratteristiche davvero interessanti, scopriamo insieme che cosa offre è il prezzo da pagare mensilmente.

Una super offerta 5G

L’offerta in questione dà accesso alla bellezza di 150 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati a un costo di 5,99 € al mese per sempre, come se non bastasse l’offerta a un costo di attivazione di appena 0,99 € e garantisce la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici, se siete interessati tutto ciò che dovete fare per attivarla è effettuare l’attivazione online direttamente sul sito ufficiale, come se non bastasse, potrete scegliere tra il formato fisico e il formato eSIM e potete effettuare l’autenticazione attraverso le vostre credenziali SPID senza inviare documenti personali.

Gli operatori virtuali per la portabilità: