Auto elettriche: il particolato emesso dai freni ridotto dell’83%

Da sempre la grande popolarità delle auto elettriche è legata soprattutto al contesto ambientale ed ecologico, le auto elettriche ovviamente riducono le emissioni dal momento che i motori elettrici per antonomasia non producono CO2, nonostante tutto però la loro efficacia resta tuttora in forte dibattito, a spendere però parole in favore delle vetture attrazione elettrica ci ha pensato un nuovo studio condotto dall’EIT Urban mobility e Transport for London, il quale asserisce che grazie alle auto elettriche è possibile ridurre addirittura fino all’83% le emissioni di polveri sottili dei freni rispetto ai veicoli standard, lo studio condotto ha preso particolarmente in esame le città di Londra, Milano e Barcellona, quest’ultimo permette di quantificare il beneficio della riduzione delle emissioni, anche di un altro comparto delle auto che normalmente non viene preso in considerazione, ma che gioca un ruolo importante per quanto riguarda la qualità dell’aria.

Il merito va alla frenata rigenerativa

Lo studio evidenzia quindi un vantaggio che spesso passa in secondo piano per quanto riguarda le auto elettriche, ovviamente la domanda sorge spontanea, come fanno queste auto a ridurre le emissioni di particolato dai freni? Il segreto è legato alla frenata rigenerativa che permette di ridurre in modo importante l’utilizzo dell’impianto frenante classico, nello specifico questa tipologia di meccanismo frenante disponibile anche sulle auto ibride e tutto ciò mette in evidenza che su quest’ultime le emissioni dei freni sono ridotte dal 10 al 48% mentre le ibride plugin arrivano al 66%, il tutto ovviamente considerando che la frenata rigenerativa permette di recuperare energia.

Come se non bastasse lo studio ha sottolineato anche il particolare rapporto tra l’usura delle ruote e l’usura dei freni, sebbene infatti le auto elettriche pesino mediamente di più e dunque usurino di più gli pneumatici, l’effetto negativo che le polveri sottili emesse dagli pneumatici hanno sulla qualità dell’aria sono decisamente inferiori rispetto a quelle emesse dall’usura dei freni.