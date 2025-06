Galaxy si apre al passato con la beta della nuova interfaccia

Samsung si prepara ad ampliare la fase di beta testing della sua interfaccia basata su Android 16, puntando non solo ai più recenti Galaxy S25. Dopo aver registrato un tutto esaurito tra i tester nei mercati principali, l’azienda sembra voler estendere l’accesso alla nuova versione anche ai dispositivi delle generazioni precedenti. In Germania sono infatti apparse nuove sezioni ufficiali sui forum Samsung, dedicate alle serie Galaxy S22 e GalaxyS23. Un dettaglio che sembra confermare che la beta è pronta ad allargarsi.

Galaxy porterà l’interfaccia aggiornata insieme ai nuovi pieghevoli Fold7 e Flip7

L’assenza di una pagina per Galaxy S24 potrebbe sembrare strana, ma non indica un’esclusione. Anzi, è molto probabile che la serie più recente rispetto a S22 e S23 riceva la beta in contemporanea o addirittura prima. La strategia di Samsung è quindi quella di testare in modo esteso prima del lancio definitivo. Da qui, i principali mercati coinvolti, come Regno Unito, Corea del Sud e Stati Uniti, dovrebbero vedere l’apertura delle iscrizioni a breve.

Anche se Samsung non ha ancora ufficializzato l’inclusione di questi modelli nel programma beta, le indiscrezioni sono numerose. L’insider Tarun Vats, attraverso i social, ha anticipato che Galaxy S24 dovrebbe ricevere la beta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. La serie GalaxyS23 potrebbe invece seguirlp nella seconda settimana dello stesso mese. L’obiettivo sembra quello di completare la fase di test già entro l’estate, in vista del rilascio ufficiale. Il rilascio della versione definitiva della nuova interfaccia Galaxy è invece previsto per luglio. In quel periodo Samsung presenterà anche i suoi attesi smartphone pieghevoli, ovvero il GalaxyZ Fold7 e GalaxyZFlip7. Entrambi saranno equipaggiati con l’ultima versione dell’interfaccia.

Insomma, la nuova esperienza software porterà diverse novità, tra cui miglioramenti grafici, gestione più intuitiva delle funzioni e ottimizzazioni su tutta la serie Galaxy. Il coinvolgimento diretto della community attraverso la beta contribuirà a perfezionare il tutto prima del debutto ufficiale.