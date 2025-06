Ricariche Hype più semplici: arriva PayPal come nuova opzione

Dal 31 luglio 2025, gli utenti Hype potranno finalmente ricaricare il proprio conto utilizzando PayPal. La nuova funzione, introdotta da poco , segna così un passo importante verso la semplificazione dei servizi. Hype, fintech di Banca Sella, ha comunicato che il primo Wallet abilitato alla ricarica sarà proprio la piattaforma PayPal, una scelta strategica che mira a migliorare l’accessibilità e l’esperienza d’uso complessiva.

Hype aggiorna i contratti: più chiarezza e nuovi diritti per gli utenti

Questa novità non comporta alcun costo extra per gli utenti. Al contrario, arricchisce le opzioni già disponibili per ricaricare il conto, come le carte di pagamento, gli accrediti da altri conti, il versamento in contanti nei punti convenzionati o tramite la funzione Credit Boost. Solo che il supporto a PayPal rende il processo di ricarica ancora più immediato. Tale cambiamento fa parte di una più ampia revisione del contratto, resa pubblica da Hype con trasparenza. L’azienda ha poi assicurato che nessuna modifica avrà impatti negativi sui costi per i clienti, ma anzi migliorerà l’efficienza dei servizi.

Oltre alla ricarica con PayPal, Hype ha comunicato un aggiornamento formale delle condizioni contrattuali che entrerà in vigore dal 17 giugno 2025. Le clausole relative ai pagamenti non autorizzati e agli addebiti verranno riscritte per rendere più chiari i diritti e i doveri degli utenti in caso di operazioni contestate. Insomma, l’obiettivo dell’azienda è quello di garantire maggiore trasparenza e consapevolezza.

Un secondo gruppo di modifiche sarà attivo dal 29 luglio. Si tratta di aggiornamenti relativi alle modalità di accredito del conto, alla gestione dell’app Hype e alla ricarica tramite carte di pagamento. Verranno inoltre rivisti i limiti operativi e le condizioni legate alla sospensione o chiusura del conto. Chi invece non vuole accettare i nuovi termini ha la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto. Le istruzioni sono disponibili nell’app ufficiale Hype o contattando l’assistenza clienti.