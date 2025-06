Redmi Pad 2

Redmi ha annunciato ufficialmente la data di lancio del nuovo Redmi Pad 2, tablet Android destinato al segmento entry-level, che verrà presentato il 3 giugno 2025 in Cina. Il dispositivo succede al Redmi Pad originale, introducendo aggiornamenti mirati soprattutto a livello di prestazioni grafiche e fluidità dello schermo, pur mantenendo una collocazione nella fascia economica.

Display da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Redmi Pad 2 è il suo display da 11 pollici con risoluzione 2.4K e refresh rate a 120 Hz, caratteristica non comune in questa fascia di prezzo. La combinazione di ampia diagonale, definizione elevata e aggiornamento rapido lo rende adatto per contenuti multimediali, navigazione fluida e gaming leggero. Lo schermo supporta inoltre una gamma di colori estesa e livelli di luminosità ottimizzati per ambienti chiusi.

Il nuovo tablet sarà alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 680, una piattaforma a 6 nm pensata per offrire un buon compromesso tra consumi energetici ridotti e prestazioni sufficienti per l’uso quotidiano. Si tratta di un processore già utilizzato in diversi dispositivi di fascia media, in grado di gestire senza problemi app comuni, streaming video e giochi a bassa intensità grafica.

Il design del Redmi Pad 2 mantiene linee semplici e razionali, con una scocca sottile in alluminio e cornici ottimizzate attorno al display. Le immagini ufficiali mostrano un’estetica in linea con gli altri dispositivi Redmi, con finiture opache e colorazioni neutre. Il tablet punta sulla portabilità, con peso contenuto e buona ergonomia per l’utilizzo prolungato.

Dal punto di vista software, il Redmi Pad 2 sarà equipaggiato con MIUI Pad, un’interfaccia utente derivata da MIUI ma ottimizzata per tablet, con gestione avanzata del multitasking, finestre flessibili e modalità split-screen. L’integrazione con altri dispositivi Xiaomi sarà un punto di forza, grazie al supporto per Mi Share, screen mirroring e continuity tra smartphone e tablet.

Un dettaglio interessante comunicato da Redmi riguarda la compatibilità con Switch 2, la futura console portatile Nintendo ancora in fase di sviluppo. Il Redmi Pad 2 sarà uno dei primi tablet a supportare la connessione remota e l’eventuale trasmissione di contenuti multimediali, grazie a protocolli standardizzati e nuove tecnologie di sincronizzazione.