Oggi esce Switch 2: i titoli disponibili al lancio

Oggi finalmente è il grande giorno, il mondo dei videogiochi si accinge infatti ad accogliere la nuova console prodotta direttamente dalla famosa azienda giapponesi Nintendo, parliamo senza dubbio di Switch 2, prodotto che si è fatto attendere davvero per tantissimi anni, ma che ora finalmente approderà nei negozi e poi negli scaffali di tutti gli appassionati per poter intrattenere tutti gli amanti dei giochi di stampo Nintendo per altrettanti anni.

Ricordiamo che la console in questione arriva come vera e propria evoluzione del modello precedente, introducendo tantissime novità in più rispetto alla precedente generazione e risolvendo quelli che erano i punti deboli riconosciuti dalla community.

I giochi al lancio

Ovviamente oggi non arriverà soltanto la console bensì anche tutti i giochi previsti per essere rilasciati in concomitanza dell’arrivo di Switch 2, nello specifico parliamo di ben 24 rilasci che contano al proprio interno sia titoli esclusivi che riedizioni con nuovi servizi disponibili in esclusiva per la console, i titoli in questione sono i seguenti:

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo Classic: GameCube (incluso nel NSO + Pacchetto Aggiuntivo)

(incluso nel NSO + Pacchetto Aggiuntivo) Cyberpunk 2077

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (aggiornamento next gen)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (aggiornamento next gen)

Street Fighter 6

Yakuza 0 Director’s Cut

Fast Fusion

Split Fiction

Fantasy Life

Rune Factory: Guardians of Azuma

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Sonic X Shadow Generations

Hitman world of Assassination

Bravely Default: Flying Fairy

Puyopoyo & Tetris 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Nobunaga’s Ambition: Complete Edition

Survival Kids

Deltaturne Chapters 1+2+3+4

Fortnite (versione Switch 2)

Hogwarts Legacy

Suikoden I & II HD Remaster

Come se non bastasse nei giorni successivi assisteremo all’arrivo di altri titoli che verranno rilasciati sia per Switch 2 che per Switch di prima generazione, la lineup è la seguente: