Samsung aggiorna la serie Galaxy S25 in Europa: un update pesante ma senza le patch di giugno

Samsung ha avviato il rilascio di un aggiornamento software importante per i suoi smartphone di punta, i Galaxy S25, S25+ e S25Ultra, in Europa. Il nuovo firmware, distribuito nei giorni finali di maggio, ha un peso notevole. Si parla infatti di oltre 1,2GB per il modello Ultra, però non include le attese patch di sicurezza di giugno. Al contrario, restano ancora attive quelle di maggio 2025. Una decisione che ha stupito gli utenti, i quali attendevano il consueto aggiornamento mensile per la sicurezza del sistema.

Samsung lascia dubbi tra gli utenti con l’aggiornamento Galaxy S25 senza patch di giugno

La nuova versione del software porta il codice S93xBXXU3AYE7 e introduce alcuni miglioramenti che non sono però ancora stati specificati. Samsung, infatti, come spesso fa con i suoi aggiornamenti intermedi, ha rilasciato un changelog molto generico. L’ azienda parla, in modo un po’ generale, di correzioni di bug, miglioramenti della stabilità, ottimizzazione delle prestazioni e potenziali funzionalità extra o perfezionate. Nulla però viene spiegato con precisione. Al momento, l’update è disponibile per i dispositivi venduti in Europa, con l’esclusione del Galaxy S25 Edge. Per installarlo, basta accedere al menu “Aggiornamento software”, scaricare il pacchetto e avviare il riavvio del dispositivo per applicare le modifiche.

Samsung non ha chiarito ufficialmente perché le patch di sicurezza di giugno siano assenti. Di conseguenza, sono gli utenti a tentare di interpretare gli effetti dell’aggiornamento. Alcuni segnalano un miglioramento, seppur lieve, nella durata della batteria. Altri invece non percepiscono alcuna differenza nell’uso. Non manca poi chi guarda con nostalgia ai vecchi dispositivi come il Galaxy S2, paragonando con ironia le differenze con l’attuale Galaxy S25, ritenuto solo “più grande e veloce”.

Nonostante l’assenza di dettagli, la strategia di Samsung sembra comunque chiara. L’ azienda sembra voglia mantenere vivo l’interesse per la serie Galaxy S25 con aggiornamenti costanti. I dispositivi restano molto richiesti, come dimostrano i prezzi che oscillano online da 546€ per il Galaxy S25 base, fino a 899€ per l’Ultra.