Fastweb: il 5G mai così conveniente prima di questa promo

Se avete bisogno di una nuova offerta ad attivare sul vostro numero di cellulare, ma proprio non sapete quale scegliere sicuramente dovete guardare con occhio attento a tutte le possibilità che il mercato italiano della telefonia di consumo offre al giorno d’oggi dal momento che sono davvero variegate e soprattutto stratificate per venire incontro a ogni utente, andando a cambiare le caratteristiche incluse nel prezzo.

Di conseguenza, prima di scegliere una buona idea è quella di visionare tutti i cataloghi in cerca magari anche di offerte lampo che garantiscono dettagli eccezionali che normalmente non trovereste sul mercato un momento qualsiasi, un provider che ad esempio può offrirvi un’offerta davvero interessante è Fastweb, quest’ultimo infatti sul proprio sito ufficiale ha lanciato una nuova promozione che garantisce davvero delle caratteristiche interessanti, diamo insieme uno sguardo.

Tutto incluso a meno di nove euro al mese

L’offerta disponibile sul sito ufficiale di Fastweb permette di accedere alla bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti, la promozione mette dunque a disposizione di default il 5G di Fastweb e soprattutto consente di effettuare la portabilità del numerosi operatori virtuali, il costo dell’attivazione è di 10 € e il costo mensile ammonta a 8,95 €.

Se siete interessati, dunque non vi rimane che accedere alla pagina ufficiale ed effettuare l’attivazione direttamente online dal sito Internet del provider tinto di giallo, il costo di attivazione include già di partenza il costo per la SIM fisica o per la eSIM nel caso optato per tale formato.

Ovviamente, prima di procedere, abbiate la premura di verificare che il vostro smartphone supporti sia la connettività 5G che il formato Sim elettronica nel caso vogliate optare per questa soluzione piuttosto che per la classica Sim fisica, con quest’ultima infatti dovreste attendere la spedizione mentre con la Sim elettronica no.