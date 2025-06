Robot aspirapolvere quasi gratis su AliExpress: lo sconto imperdibile

Gli utenti che da tempo stavano aspettando o cercando un robot aspirapolvere che potesse offrire discrete prestazioni al giusto prezzo, possono finalmente dare sfogo alla propria fantasia o desiderio, mettendo le mani su iLife T10s, un prodotto che viene a costare decisamente meno rispetto al listino, grazie alla promozione AliExpress.

Il dispositivo viene commercializzato nella sua unica colorazione nera, è realizzato interamente in plastica, e risulta essere impreziosito dalla presenza in confezione anche della stazione di svuotamento automatico, in questo modo l’utente non deve continuamente svuotare il contenitore della polvere, ma può fare affidamento su un contenitore più grande (2,5 litri) che richiede minore manutenzione. Controllabie tramite l’applicazione dedicata per iOS e per Android, l’Ilife T10s raggiunge una potenza di aspirazione di ben 3000 Pa, risultando adatto sia per le case con animali, che quelle che ne sono prive.

AliExpress: uno sconto imperdibile sul robot aspirapolvere iLife

Lo sconto che AliExpress ha deciso di attivare direttamente su questo robot aspirapolvere è davvero uno dei migliori in circolazione, il suo listino di base non sarebbe troppo elevato, poiché si aggira attorno ai 380,14 euro, ma è con la promozione del 52%, che la spesa risulta essere ancora più alla portata degli utenti: il valore finale dell’ordine sarà difatti di 178,99 euro. Per l’acquisto collegatevi qui.

La navigazione avviene sfruttando la piccola torretta LiDAR posta nella parte superiore, riuscendo in questo modo a generare senza problemi una mappa precisa dell’ambiente, e regolandosi senza problemi negli spostamenti (evitando ad esempio di andare continuamente a sbattere). Il prodotto può essere utilizzato anche per lavare i pavimenti, posteriormente può essere posizionato un serbatoio, nel quale inserire acqua per il lavaggio, agganciando inferiormente anche i panni forniti in dotazione.

La spedizione presso il vostro domicilio avviene dalla Francia ed è gratuita, con garanzia di 2 anni e possibilità di reso entro 90 giorni dalla ricezione.