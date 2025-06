L’offerta 5G di TIM: una soluzione che guarda al futuro

Semplicità, tecnologia e sostenibilità sono questi i pilastri su cui si fonda la nuova offerta mobile di TIM, pensata esclusivamente per i nuovi clienti e disponibile solo online. Si chiama “TIM Mobile Digital” e rappresenta una delle soluzioni più complete disponibili oggi sul mercato. Con un costo mensile di 14,99€, la promo include 150GB di traffico internet in 5G ULTRA, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti.

Connettività senza limiti anche in Europa grazie a TIM

Il primo mese è gratuito e non sono previsti costi per l’attivazione. L’innovazione più evidente, però, riguarda l’uso della eSIM. Ovvero una SIM virtuale, ecologica e pratica, che si attiva tramite QR code e che non richiede plastica o imballaggi. Chi sceglie questa soluzione potrà completare l’identificazione in pochi minuti tramite SPID o video selfie, ricevendo direttamente via mail il codice per l’attivazione. Si tratta quindi di una modalità sicura, moderna e perfettamente in linea con le esigenze digitali attuali.

Navigare, lavorare e comunicare non è mai stato così semplice, anche fuori dai confini italiani. TIM Mobile Digital garantisce infatti la disponibilità dei minuti e degli SMS anche nei Paesi dell’Unione Europea. Per il traffico dati in roaming, ogni mese sono inclusi fino a 16GB. Superata questa soglia, il costo resta trasparente e competitivo. La rete 5G ULTRA assicura poi una velocità fino a 2Gbps e una priorità di accesso che riduce ogni tipo di attesa. Chi attiva questa offerta potrà gestire tutto con l’app MyTIM, usufruendo anche di servizi come Google One da 100GB, Navigazione Sicura e One Number per smartwatch.

Il rinnovo dell’offerta è automatizzato tramite Ricarica Automatica. Al di sotto dei 3€ di credito, il sistema effettua una ricarica di 5€. Così si evita ogni rischio di interruzione del servizio. Anche il passaggio da un altro operatore è estremamente semplice, nessuna perdita di linea e il trasferimento del credito residuo sarà immediato.