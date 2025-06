Apple: si torna a parlare di tasti aptici

Continuano a girare voci riguardo l’ipotesi che Apple rinunci definitivamente ai pulsanti fisici sugli iPhone. Le indiscrezioni più recenti ruotano attorno al cosiddetto Project Bongo. Si tratta di un prototipo di iPhone 15 Pro Max dotato di tasti a sfioramento con feedback aptico. Secondo il leaker Instant Digital, Apple avrebbe ripreso in mano quel concept affinando ulteriormente la tecnologia. Non più un esperimento confinato agli smartphone di fascia alta, ma un sistema potenzialmente destinato all’intera galassia di dispositivi portatili dell’azienda. Dagli iPad, agli iPhone fino agli Apple Watch.

Apple continua a lavorare ai tasti aptici?

Il centro della questione non è l’ingegnerizzazione pura e semplice, ma l’affidabilità nel lungo periodo. Un pulsante che non affonda e che simula la pressione tramite vibrazioni impercettibili all’orecchio, per risultare veramente credibile, deve essere praticamente infallibile. Considerato il numero enorme di iPhone in circolazione e il loro utilizzo quotidiano, anche un tasso d’errore infinitesimale potrebbe tradursi in migliaia di segnalazioni. Ecco perché Apple continua a mettere in pausa il debutto. Prima vuole ridurre a zero, o quasi, ogni anomalia possibile.

I tasti aptici rappresentano un tassello fondamentale per una visione minimalista e lineare per gli smartphone. Così come lo è l’adozione di ricarica e trasferimento dati solo wireless. I modelli in arrivo quest’anno resteranno ancora ancorati alla vecchia soluzione. Un compromesso accettabile finché il nuovo sistema non supererà ogni stress test.

Guardando al calendario, molti osservatori immaginano che il vero giro di boa possa coincidere con il ventennale dell’iPhone, atteso nel 2027. Una ricorrenza carica di simbolismo, perfetta per presentare al mondo uno smartphone che incarna una nuova rivoluzionaria struttura. Se Apple riuscirà a domare definitivamente le incognite sull’affidabilità, quell’evento potrebbe sancire la nascita di un iPhone che, al tatto, sembrerà un pezzo unico e ininterrotto. Un dispositivo del tutto nuovo che potrebbe dare inizio ad una nuova era per gli smartphone di Cupertino.