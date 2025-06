Amazon Fire TV si espande in Italia con la serie Omni Mini-LED

La nuova serie Fire TV Omni Mini-LED di Amazon vanta un display cinematografico QLED, supporto per Dolby Vision IQ, certificazione AMD FreeSync Premium Pro, comandi vocali Alexa, modalità ambiente di Fire TV e tanto altro. Tutto in un dispositivo elegante e adatto ad ogni esigenza.

Fire TV Omni Mini-LED: la TV più potente e innovativa mai realizzata da Amazon

La serie annunciata da Amazon ottimizza la qualità dell’immagine, l’audio e le prestazioni. L’incredibile display cinematografico in 4K QLED Mini-LED offre fino a 1.400 nit di luminosità di picco e fino a 768 zone di dimming, oltre al supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive. I colori risultano più accesi, ricchi e bilanciati. La gamma monta anche la tecnologia far-field per trovare app, programmi e film, o per gestire la modalità ambiente, tutto utilizzando solo la voce e i comandi di Alexa.

La tecnologia Intelligent Picture sfrutta l’IA per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine. Ogni fotogramma sarà migliorato in tempo reale. I sensori rilevano luci e luminosità dell’ambiente per adattare le immagini mostrate e garantire una visione ottimale in qualunque momento della giornata. Mentre la modalità ambiente, tipica di tutte le Fire TV, permette di sostituire lo schermo inattivo con opere d’arte per rendere lo schermo parte integrante dell’arredo. La nuova collezione di opere proposta da Amazon include nuove animazioni, paesaggi, foto dallo spazio e tanto altro.

Le novità non finiscono qui, disponibile anche la funzionalità di gioco premium: Fire TV Omni Mini-LED è la prima TV realizzata da Amazon ad ottenere la certificazione AMD FreeSync Premium Pro, per un’esperienza di gioco incredibilmente avanzata. Combinando un Refresh Rate variabile, la modalità Auto Low Latency e una nuova frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz in modalità Gaming, la gamma elimina artefatti visivi e la latenza di input. Miglioramenti introdotti anche per il supporto Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e per la funzione Dual Audio che rende l’esperienza audio godibile anche per i clienti con apparecchi acustici compatibili. Con questa funzione, l’audio sarà trasmesso direttamente negli apparecchi acustici e al contempo tramite gli altoparlanti per le restanti persone presenti nella stanza.

Prezzi e disponibilità

La serie Fire TV Omni Mini-LED è disponibile nei modelli da 55 e 65 pollici a partire da 999,99€, in pre-ordine su Amazon.it.