Dubbi e critiche su Alexa Plus: Amazon si difende

Mentre Amazon dichiara il successo di Alexa Plus, il mercato e il pubblico in rete non sembrano andare completamente d’accordo. Lanciata a febbraio 2025 come evoluzione dell’assistente vocale Alexa, la versione “Plus” prometteva un nuovo tipo di interazioni grazie all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale.

A distanza di mesi però, sono davvero poche le persone che l’hanno utilizzata realmente. A tal proposito, un’inchiesta pubblicata da Reuters ha messo in evidenza l’assenza di testimonianze attendibili. Da YouTube a Reddit, passando per TikTok e Instagram, pochi sembrano aver avuto davvero accesso al servizio.

Alexa Plus: esperienze utente contrastanti e funzioni incomplete

La replica di Amazon non si è fatta attendere. In una comunicazione inviata a The Verge, Eric Sveum, portavoce dell’azienda, ha smentito categoricamente le accuse. Secondo quanto dichiarato, Alexa Plus sarebbe già in uso da centinaia di migliaia di utenti, tutti coinvolti in un programma di accesso anticipato. Amazon sostiene poi di inviare costantemente nuovi inviti a chi ne ha fatto richiesta. A rafforzare questa posizione vi è anche un recente aggiornamento pubblicato da Engadget, secondo cui nella giornata di venerdì sarebbe partita una nuova distribuzione del servizio.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali, le reazioni degli utenti sulle piattaforme digitali non sono tutte positive. Molti riportano esperienze frustranti con le attuali versioni di Alexa. In numerosi casi, i dispositivi rispondono con ritardo o non comprendono i comandi. Alcuni ancora lamentano che l’ assistente digitale reagisca da stanze diverse rispetto a quella in cui viene interpellato. Altri sottolineano che il sistema si blocca o richiede continui riavvii. A tutto ciò si aggiunge l’impressione che la vecchia versione del dispositivo venga penalizzata per spingere le persone a passare ad Alexa Plus.

L’attivazione dell’assistente avanzato resta tuttora limitata ai soli Stati Uniti e solo per alcuni device compatibili, come gli Echo Show più recenti. La promessa di nuove funzionalità resta in gran parte ancora inverta. Il riconoscimento personalizzato dei membri della famiglia, l’integrazione con Fire TV o l’uso da browser risultano ancora “in arrivo”, secondo il sito ufficiale Amazon. Alexa Plus è gratuita per i clienti Amazon Prime, ma chi non ha l’abbonamento deve pagare 19,99 dollari al mese. Un prezzo che molti, in assenza di certezze sull’effettiva disponibilità, sono ancora restii a pagare.