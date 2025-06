10 prodotti strani tech da acquistare su AliExpress a meno di 10 euro

Da qualche mese AliExpress è tornata a far sentire la propria voce nel panorama del mondo e-commerce, con una veste completamente rinnovata, ma soprattutto la possibilità di ricevere la merce presso il proprio domicilio in tempi veramente ridottissimi, e senza dover pagare dazi doganali per la consegna. Il catalogo messo a disposizione degli utenti è veramente molto ampio, ma quali sono i prodotti più strani tech che potete acquistare su AliExpress ad un prezzo inferiore ai 10 euro? scopriamoli assieme.

Ventilatore USB

Disponibile in varie colorazioni, è un piccolo ventilatore realizzato in silicone, con elica in plastica, che genera un movimento d’aria che vi può aiutare durante le ore più calde della giornata, senza sforzo. Basta difatti collegarlo alla porta USB, che sia del computer, ma anche di un powerbank, ed il gioco è fatto.

Lo potete acquistare su AliExpress a questo link a soli 1,58 euro.

Ventola/orologio LED

Un gadget che può essere quasi conseiderato una estensione del prodotto precedente, è un ventilatore, da collegare sempre tramite la porta USB, che ruotando sfrutta i led per mostrare all’utente un vero e proprio orologio, con progressione in tempo reale.

E’ in vendita a soli 5,09 euro su AliExpress a questo link.

Accendino con controllo vocale

Siete accaniti fumatori e volete un gadget davvero figo? allora potete pensare di acquistare l’accendino intelligente con controllo vocale, funzionamento olio/elettrico con 4 modalità di accensione, è possibile inviare comandi con la propria voce, oltre che sfruttando una serie di comandi fisici.

E’ disponibile su AliExpress a soli 8,81 euro, acquistabile qui.

Piccolissimo accendino a cherosene

Dovete accendere un fuoco, ma non avete mai con voi l’accendino? su AliExpress è possibile acquistare un piccolissimo accendino a cherosene, grande tanto quanto un portachiavi, con moschettone per facilitare il trasporto, ed utilizzabile fino a 10’000 volte.

Il suo prezzo è bassissimo, soli 1,50 euro su AliExpress a questo link.

Luce LED USB

Avere la luce che illumini l’area circostante è sempre fondamentale, ma spesso non si ha lo spazio a sufficienza per portarla con sé. Su AliExpress potete trovare una luce LED da collegare direttamente alla porta USB, compatibile con qualsiasi device e collegamento e funzionante per tantissimo tempo.

Costa solamente 0,19 euro a questo link, un prezzo irrisorio anche per AliExpress.

Mini HUB USB

Non potete fare a meno di collegare i vostri dispositivi allo smartphone? acquistate subito questo mini HUB USB, è grande tanto quanto un portachiavi, integra 3 porte USB-A ed una USB-A 3.0 ad alta velocità. Compatibile con qualsiasi device con porta USB-C.

Il suo prezzo? costa solamente 2,55 euro su AliExpress premendo qui.

Tasto enter USB

Quanti di noi non si sentono stressati mentre sono al PC? scommettiamo moltissimi, allora un buon antistress potrebbe essere un grande tasto Enter da prendere letteralmente a pugni, mentre assolve il proprio compito. E’ compatibile con qualsiasi dispositivo, è mobido e costa poco.

Attualmente è in vendita a soli 3 euro su AliExpress, premendo questo link.

Cavo di spegnimento/interruttore USB

Un gadget davvero da nerd, ma che può tornare utile nelle occasioni in cui gli utenti vogliono disattivare un dispositivo collegato via USB-A, senza scollegarlo fisicamente. Il prodotto non è infatti che una prolunga USB-A (da una parte maschio e dall’altra femmina), con in mezzo l’interruttore fisico delle abat-jour.

Può essere acquistato qui su AliExpress a soli 2,45 euro.

Cuffie da collo

Un prodotto meno “strano” di tutti quelli di cui vi stiamo parlando nell’articolo, trattasi di cuffie bluetooth da posizionare esattamente attorno al collo, dotate di un archetto in silicone che non vi farà sudare poi così tanto, sul quale troviamo i pulsanti per il controllo della riproduzione ed un piccolo display che mostra la carica residua della batteria. Collegate con il filo sono disponibili un paio di cuffie in-ear.

Il prezzo di vendita è di soli 7,18 euro su AliExpress, premendo questo link.

Riscaldatazza USB

Tre diverse colorazioni, con disegni davvero molto carini, per un riscaldatazza USB, ottimo per avere le vostre bevande sempre calde, basta collegarlo via USB-A ad un computer o un powerbank, e poi posizionarci sopra la tazza, ed il gioco è fatto.

Il suo prezzo è ridotto, può essere vostro su AliExpress a questo link a soli 2,54 euro.