AI conversazionale: alcune delle migliori piattaforme

L’intelligenza artificiale nel corso degli ultimi ha ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in diversi settori, incluso quello lavorativo. Non a caso, sono tanti gli strumenti che sono stati ottimizzati con l’implementazione dell’AI e, dunque, con sistemi intelligenti. In tale prospettiva, l’intelligenza artificiale conversazionale si afferma come una soluzione in grado di aiutare aziende, clienti, ma anche semplici utenti a portare a termine anche progetti più complessi.

Quando si parla di intelligenza artificiale conversazionale, infatti, si fa riferimento a innovativi chatbot che sono il risultato dell’elaborazione del linguaggio naturale e dell’apprendimento automatico. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo alcune delle migliori piattaforme attualmente disponibili.

AI conversazionale: alcune delle principali piattaforme attualmente disponibili

L’insieme di diverse tecnologie fa sì che l’intelligenza artificiale conversazionale sia in grado di comprendere il linguaggio umano ma anche di rispondere. Non a caso, l’AI conversazionale al giorno d’oggi rappresenta uno strumento indispensabile per dipendenti di aziende, clienti e utenti. I dati possono infatti essere raccolti e forniti ai clienti in modo rapido così da risparmiare del tempo.

Tra le principali piattaforme di intelligenza artificiale conversazionale non possiamo non citarne alcune come Botpress, Kore.ai, Dialogfow e Amazon Lex. Botpress, ad esempio, è un chatbot che si contraddistingue grazie a una serie di funzioni perfette per sviluppatori ma anche per effettuare traduzioni automatiche tra oltre 100 lingue a disposizione e molto altro.

Kore.ai invece è una piattaforma AI conversazionale pensata sia per aziende che per piccole realtà imprenditoriali e consente di ottimizzare le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Per quanto riguarda Dialogflow, è stata sviluppata da Google e supporta un numero superiore a 30 lingue. Infine, Amazon Lex si contraddistingue per essere una piattaforma progettata per creare interfacce di conversazione per i clienti in applicazioni che utilizzano sia la voce che il testo.