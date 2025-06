AliExpress ti regala Redmi Watch 5: offerta del 73%

Redmi Watch 5 Active è un piccolo smartwatch caratterizzato più che altro da un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente ed alla portata di tutti gli utenti, difatti grazie all’ottima promozione che AliExpress ha deciso di attivare giusto in questi giorni.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo presente in commercio, offre accesso ad una serie di funzionalità abbastanza classiche, come la gestione delle notifiche direttamente al polso, misurazioni di passi, distanze percorse e calorie bruciate, passando per il monitoraggio del sonno e di una infinità di allenamenti/attività. La batteria è sicuramente il suo punto di forza, raggiungendo una autonomia complessiva fino a 18 giorni conseutivi, e supportando la gestione delle chiamate dal polso (anche se sono assenti microfono e altoparlante sul device stesso).

AliExpress: l’occasione per il Redmi Watch 5 Active è ghiottissima

Il Redmi Watch 5 Active è uno smartwatch di qualità, sebbene comunque il suo prezzo sia incredibilmente basso e scontato. Il listino del prodotto è di 129,33 euro, cifra davvero di tutto rispetto in confronto alle funzioni e le specifiche, ma che oggi risulta essere ulteriormente scontata data la presenza dello sconto AliExpress del 73%, che abbassa la spesa da sostenere a questo link a soli 34,17 euro.

Ciò che convince maggiormente dello smartwatch è chiaramente la possibilità di accedere anche a monitoraggio del battito cardiaco e della percentuale di ossigeno nel sangue, senza essere minimamente preoccupati di una crescita nella spesa. Il sistema di controllo si affida interamente al touchscreen, ma è anche presente un piccolo pulsante sul lato destro che permette di accedere a numerosi funzionalità.

Il cinturino che troverete incluso in confezione è realizzato interamente in silicone, ma è intercambiabile, potranno essere installate tante alternative che gli utenti possono trovare senza troppa difficoltà direttamente in rete e sul mercato. Rappresenta la più valida alternativa per tutti coloro che vogliono accedere ad uno smartwatch di qualità, spendendo relativamente poco.