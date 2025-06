Fastweb offre 300GB in 5G e altre due promo che battono Iliad

Fastweb presenta una nuova gamma di offerte mobili pensate per adattarsi a diverse esigenze, tutte con un prezzo chiaro e senza vincoli. Si tratta di tre soluzioni aggiornate che mantengono la filosofia del gestore: trasparenza nei costi, velocità e possibilità di attivazione immediata anche online.

Tre opzioni, fino a 300 giga al mese

La prima delle tre offerte, quella più economica e con meno contenuti si chiama Fastweb Mobile. Questa al suo interno consente di trovare minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga a 8,95€ al mese. Chi non desidera dunque troppi contenuti, può rifarsi proprio a questa soluzione che sta spopolando.

Chi invece vuole qualcosa in più, deve assolutamente fare affidamento sulla Fastweb Mobile Full, che al prezzo di 10,95€ al mese offre 200 giga con accesso alla rete 5G, oltre a minuti senza limiti e 100 SMS. Il vantaggio è proprio nella velocità, garantita da una rete più volte premiata per le sue prestazioni.

Infine, la versione più completa è Fastweb Mobile Maxi, che propone 300 giga, Fastweb Protect incluso per una protezione digitale più avanzata e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, utile per chi vive con animali domestici. Il costo è di 12,95€ al mese.

eSIM gratuita e attivazione in pochi minuti

Tutte le offerte sono attivabili online, senza necessità di recarsi in negozio. È possibile ricevere una chiamata gratuita da un operatore per ricevere supporto o chiarimenti, oppure procedere in autonomia. Chi lo desidera può scegliere la eSIM, gratuita, così da attivare il servizio in tempi molto rapidi. In alternativa, la SIM fisica viene spedita gratuitamente.

Per l’attivazione è previsto un costo una tantum di 10€. È possibile identificarsi tramite SPID o carta d’identità elettronica, oppure utilizzare il metodo classico con videochiamata. In ogni caso, il processo è snello e privo di complicazioni.

Fastweb continua così a offrire soluzioni chiare, affidabili e veloci, appoggiandosi a una delle reti mobili più premiate in Italia per le sue performance.