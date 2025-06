Truffa da prendere con le pinze: il messaggio potrebbe derubarvi improvvisamente

Anche una semplice truffa può diventare un problema molto complicato da risolvere. Questo lo dimostrano gli ultimi messaggi che stanno affollando le caselle e-mail di tantissime persone. Oggi si parla di truffe digitali che fanno credere alle persone di aver perso il proprio account e di dover inserire di nuovo i dati, con lo scopo di rubarglieli. Questo accade quotidianamente.

Truffa con messaggio ambiguo, questo è ciò che accade ormai quotidianamente: fate attenzione a questi inganni

In realtà non si tratta solo di truffe di questo genere, in quanto ce ne sono anche altre che potrebbero diventare molto più pericolose di quanto si crede. È il caso di un messaggio che, vestendo segretamente i panni di una truffa, promette un ingente somma di denaro agli utenti semplicemente contattando un indirizzo e-mail, che noi riportiamo qui in basso ma che vi raccomandiamo di non contattare mai. Ecco dunque il testo in questione con tutti i dettagli:

“Gentile beneficiario, Patrick e Frances Connolly ti hanno selezionato per una donazione/sovvenzione di beneficenza (1.000.000 di sterline). Per ulteriori informazioni, contattalo via email: conollypatrick144@gmail.com

Nota: contatta direttamente il Sig. Conolly via email: conollypatrick144@gmail.com“.

L’obiettivo quindi è far credere alle persone innanzitutto che ci sia modo di accaparrarsi una vera e propria fortuna, cosa già a primo impatto impossibile da credere. Qualcuno però purtroppo ci casca, magari per ingenuità o semplicemente per inesperienza ed è per questo che finisce per contattare quell’indirizzo e-mail che abbiamo raccomandato di non contattare. Il truffatore che si nasconde dietro quella casella di posta elettronica darà delle indicazioni all’apparenza utili per riuscire ad ottenere dei soldi, ma che serviranno solo per derubare il povero utente che se ne renderà conto dopo.

Sono purtroppo argomenti all’ordine del giorno e che meritano attenzione, onde evitare che accadano problematiche sempre più pericolose e difficili da risolvere.