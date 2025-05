Truffa sul web porta via soldi dai conti: ecco il messaggio che dovete evitare a tutti i costi

Sta circolando in queste ore un messaggio truffa che promette la possibilità di entrare in una nuova piattaforma con accesso gratuito e in piena sicurezza. L’illusione è quella di partecipare a un progetto innovativo, ma dietro il testo ben confezionato si cela una frode informatica tra le più insidiose dell’ultimo periodo.

Il rischio è perdere denaro e dati personali in pochi clic

La truffa è strutturata in modo da sembrare credibile: si parla di ritorni economici, di garanzie tecnologiche e perfino di sistemi di protezione avanzata. Ma ogni passaggio è costruito per indurre l’utente ad abbassare la guardia. Il sito indicato nei messaggi fraudolenti replica l’aspetto di portali autentici, includendo loghi, grafiche e un linguaggio persuasivo. Alcuni utenti hanno già segnalato perdite economiche consistenti dopo aver inserito i propri dati. In questi casi, la rapidità nell’intervento delle autorità e degli istituti di credito può fare la differenza.

In realtà c’è anche un altro messaggio che fa credere alle persone di essere in contatto con l’ex moglie del CEO di Amazon. Nel testo si parlerebbe di una donazione di oltre 100 milioni di dollari, qualcosa di incredibile anche solo a pensarci. Alcune persone però avrebbero deciso di andare a fondo e di rispondere al messaggio, trovandosi al centro di un problema davvero enorme. Qualcuno avrebbe creduto alla finta donazione che in realtà non esiste:

“Ciao,

sono MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore e CEO di Amazon. Sto facendo una donazione a te. Ho già donato 19 miliardi di dollari a enti di beneficenza, privati e università in tutto il mondo attraverso la fondazione Scott, per offrire un sostegno immediato alle persone colpite economicamente dalla pandemia di COVID-19. Sei uno dei fortunati selezionati. Ho una donazione del valore di 100.800.000,00 dollari per te. Puoi contattarmi per ulteriori informazioni se sei interessato.

Cordiali saluti,

MacKenzie Scott.“