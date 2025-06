Twitch ora anche in verticale: qualità video e dirette al centro della strategia

Durante il TwitchCon Europe, la piattaforma di streaming più popolare tra i gamer ha svelato un aggiornamento significativo per l’esperienza mobile. A breve, le dirette streaming verticali diventeranno realtà anche su Twitch. La funzione, pensata per avvicinarsi allo stile tipico di applicazioni come TikTok e Instagram, punta a rendere l’utilizzo dell’app più intuitivo su smartphone.

Il nuovo formato verticale, inizialmente disponibile per un gruppo limitato di creator, sarà testato durante l’estate. Entro la fine dell’anno, l’opzione verrà progressivamente estesa a un numero maggiore di canali. Non si tratterà di una scelta esclusiva: gli streamer potranno trasmettere in entrambi i formati, verticale e orizzontale. Il comportamento della visualizzazione dipenderà dal tipo di dispositivo e dall’orientamento dello schermo.

Streaming in 2K e rewind: l’evoluzione tecnica arriva in casa Twitch

Oltre al formato verticale, Twitch ha annunciato un importante passo avanti nella qualità video. Sta per partire una open beta dello streaming in 2K, che permetterà ai creator affiliati e partner di trasmettere a 1440p. Questo upgrade garantirà immagini più nitide e prestazioni superiori rispetto allo standard attuale in 1080p, ideale per chi si occupa di videogiochi, arte o talk dal vivo.

Un’altra funzione molto attesa è il rewind, la possibilità di riavvolgere una live mentre è ancora in corso. In questo modo, chi assiste a una diretta potrà tornare indietro e rivedere un momento specifico senza dover attendere la pubblicazione della replica. Anche questa funzione sarà sperimentata nei prossimi mesi con un numero selezionato di utenti.

Con queste novità, Twitch conferma la volontà di innovare l’esperienza di fruizione, mettendo al centro sia chi produce contenuti sia chi li segue, in particolare da dispositivi mobili. È in questo modo che dunque Twitch diventerà molto più comune e facilmente utilizzabile tra gli utenti, ora bisogna solo attendere per riuscire ad usufruire di questa nuova opportunità.