Squid Game 3, ecco il trailer esteso della stagione finale attesissima su Netflix

Durante l’evento TUDUM 2025, Netflix ha svelato numerose anteprime esclusive, tra cui l’atteso trailer esteso della terza e ultima stagione di Squid Game. Il debutto è fissato per il 27 giugno, data già nota ai fan, ma il video mostrato nelle ultime ore offre uno sguardo più approfondito sul nuovo capitolo della serie survival sudcoreana più vista di sempre.

La trama riparte dagli eventi drammatici del finale della seconda stagione, con Gi-hun, il giocatore 456, in una spirale di disperazione. Dopo una ribellione fallita, la morte di un amico e un tradimento doloroso, il protagonista è messo nuovamente alla prova. Il gioco mortale, infatti, non si è mai fermato e il ritorno nell’arena sarà ancora più spietato. I superstiti dovranno affrontare sfide ancora più rischiose, in una sequenza di prove che testano il limite della sopravvivenza e della moralità.

Il ritorno del Front Man e i misteri dei VIP: Squid Game 3 si prepara a sorprendere tutti ancora una volta

Nel frattempo, In-ho è di nuovo operativo nel ruolo di Front Man, responsabile della gestione dei giochi e dei contatti con i misteriosi VIP. Il suo fratello, Jun-ho, continua le indagini per localizzare l’isola dove tutto ha avuto inizio, ma è ignaro della presenza di un infiltrato tra i suoi alleati. La tensione cresce, e la possibilità che Gi-hun venga piegato definitivamente dal sistema è più concreta che mai.

Il cast originale tornerà al completo, con Lee Jung-jae nei panni di Seong Gi-hun e Lee Byung-hun nel ruolo del Front Man. Entrambi gli attori sono saliti sul palco del TUDUM per introdurre il trailer e ringraziare i fan per l’affetto mostrato in questi anni. Una curiosità emersa è che le stagioni due e tre sono state pensate come un unico blocco narrativo, ma il materiale girato ha richiesto una suddivisione per una migliore fruizione.