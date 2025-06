iPhone 17 potrebbe arrivare con un chip vecchio: solo il modello base di Apple sarebbe così

La nuova serie iPhone 17 si avvicina, e con essa iniziano a circolare indiscrezioni più dettagliate sulle differenze tra i modelli. Secondo quanto riferito dall’analista Jeff Pu, la versione standard della gamma potrebbe rappresentare un’eccezione significativa, montando lo stesso chip dell’attuale iPhone 16, ovvero l’A18.

Questa scelta segnerebbe una discontinuità rispetto alla linea adottata da Apple negli anni più recenti, dove almeno due modelli ricevevano un upgrade del processore a ogni generazione. In questo caso, solo iPhone 17, nella sua versione base, non dovrebbe beneficiare di un nuovo SoC, pur conservando 8 GB di RAM e una struttura basata sul processo produttivo a 3 nanometri di TSMC.

iPhone 17 Air e modelli Pro guardano avanti

A distinguersi sarebbero invece gli altri componenti della famiglia. Il nuovo iPhone 17 Air, compatto e destinato a competere con dispositivi come il Galaxy S25 Edge, dovrebbe essere dotato del chip A19, con un design mirato a unire prestazioni e portabilità. I veri salti prestazionali, però, arriverebbero con iPhone 17 Pro e Pro Max, entrambi attesi con l’A19 Pro, associato a 12 GB di RAM.

Questi due chip, a differenza dell’A18, saranno realizzati con una tecnologia a 3 nm di terza generazione, più efficiente e avanzata. Apple punterebbe inoltre su Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale proprietario già sbarcato in Italia e destinato a integrarsi sempre di più con l’ecosistema iOS. L’obiettivo è offrire nuove funzionalità esclusive ai dispositivi più avanzati della serie.

Presentazione prevista tra settembre e ottobre

Nonostante la data ufficiale non sia ancora stata annunciata, la nuova linea iPhone 17 dovrebbe arrivare tra settembre e ottobre, in linea con il calendario tradizionale dell’azienda. Come sempre, si tratta di informazioni non confermate, che necessitano di una validazione da parte di Apple.

Quel che è certo è che la strategia per la gamma 2025 sembra voler differenziare in modo più netto i modelli Pro da quelli base, non solo in termini di design e fotocamere, ma anche nelle prestazioni interne.