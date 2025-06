Nvidia: nuova dettagli sulla APU per gaming laptop

Nuove voci di corridoio sono entrate in circolazione recentemente in merito i progetti della nota azienda californiana, sembra infatti che quest’ultima si stia muovendo su più fronti e abbia intenzione di introdurre un interessante novità per quanto riguarda il mondo dei portatili da gioco, nello specifico, un noto insider abbastanza vicino alla nota società rilasciato delle importanti informazioni per quanto riguarda la piattaforma che sarebbe in fase di progettazione per poi essere inserita all’interno dei laptop da gioco, la cosiddetta APU.

Architettura a sorpresa

Nello specifico, secondo le indiscrezioni emerse online la società sarebbe al lavoro su una piattaforma che integra al proprio interno sia una CPU che una GPU ad alte prestazioni, le voci descrivono un chip circondato da banchi di memoria molto vicini per garantire una velocità e rapidità di comunicazione davvero ottimale, nello specifico dovrebbe trattarsi di memoria LPDDR5X.

Stando ai dati trapelati in rete questa combinazione insieme alle caratteristiche proprie del chip dovrebbe garantire una potenza paragonabile a quella di una scheda grafica RTX 4070 nella sua variante laptop, la vera sorpresa però risiede nell’architettura utilizzata per produrre questa piattaforma, quest’ultima infatti dovrebbe girare su un modulo ARM piuttosto che x86, il tutto grazie alla collaborazione di MediaTek.

Non sono emersi molti dettagli in più in merito questo progetto della nota società californiana e il tutto dovrebbe prendere vita all’interno di una finestra di lancio prevista tra i 2025 e il 2026, nulla di tutto ciò però è confermato ma allo stesso tempo rappresenterebbe una sfida decisamente importante per la società che andrebbe a competere con colossi del settore che da diverso tempo dominano il mercato dei chip basati su architettura Arm, ovviamente, il primo nome che balza alla mente di tutti è quello di Qualcomm.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per sapere se la società si sbilancerà, rilasciando qualche dettaglio in più, anche in merito alle proprie strategie future.