Google rinnova il Play Store: animazioni e design più moderno per un’esperienza d’uso tutta nuova

L’esperienza d’uso di Google Play Store si prepara a cambiare radicalmente. Non si parla più solo di funzionalità e contenuti, ma anche di estetica e movimento. Infatti, è proprio questa la nuova direzione che la piattaforma ha intrapreso per il suo negozio digitale, presente su tutti i dispositivi Android con i servizi Google. Dopo gli annunci avvenuti durante il Google I/O 2025, ora si cominciano a vedere i primi risultati concreti. Un aggiornamento in fase di rilascio si prepara così ad introdurre una serie di animazioni che trasformano la navigazione tra app, giochi e menù in un’esperienza più fluida e dinamica.

La nuova interfaccia di Google Play Store prende vita: l’inizio di un cambiamento più ampio

Le nuove animazioni si attivano durante i passaggi tra le varie schede, nei risultati delle ricerche e nella comparsa delle app consigliate. Le icone si muovono, le transizioni diventano più fluide e la sensazione complessiva è quella di un’interfaccia più viva e interattiva. Tutto questo fa parte di una strategia ben precisa, ovvero dare origine a un design più “divertente” e moderno, come annunciato dai responsabili Google. Il nuovo stile grafico prende spunto dal linguaggio Material 3 Expressive, che si concentra su personalizzazione, animazioni e feedback visivo.

Al momento, queste novità sono visibili solo a una parte degli utenti, poiché l’aggiornamento è in fase di lancio graduale e gestito lato server. Per controllare se la propria versione dello store sia aggiornata, basta accedere al PlayStore, toccare l’icona dell’account in alto a destra, entrare in “Impostazioni”, poi “Informazioni” e selezionare “Aggiorna Play Store”.

Google sta quindi costruendo la base per un negozio digitale che non sia solo uno strumento, ma anche uno spazio piacevole da esplorare. È una mossa coerente con le tendenze del mondo Android, sempre più attento all’esperienza grafica. Nei prossimi mesi ci si possono aspettare ulteriori aggiornamenti che seguiranno la stessa linea.