Nvidia: la regina del gaming non è più la RTX 5090

Se eravate ancora convinti che la scheda RTX 5090 fosse la regina incontrastata del gaming a quanto pare dovrete cambiare idea, la scheda in questione risulta tuttora la scheda consumer dedicata ai videogiochi più potenti in circolazione. Ciò non significa che però altre schede basate su altre filosofie non possano fare meglio, ed è proprio questo il caso della RTX Pro 6000.

Un mostro sotto tutti i punti di vista

La scheda in questione è una scheda dedicata principalmente al lavoro professionale e alle workstation, nonostante tutto però nulla esclude la possibilità di eseguirci dei videogiochi, la scheda in questione infatti sfrutta il chip GB202, ma la “Pro” ha tutti i core sbloccati, per un totale di 24.064 contro i 21.760 della GeForce 5090.

Nello specifico, dunque si tratta di un 10% in più che però fa tutta la differenza, infatti la scheda è stata con vari giochi e vari benchmark mostra una media di prestazioni superiore del 15% rispetto alla Sorella dedicata al gaming, il merito ovviamente va ai cori in più, ma anche alla memoria, sebbene quest’ultima non sia un elemento fondamentale, giusto per informazione però sappiate che la Pro 6000 vanta la bellezza di 96 GB di RAM contro i già ragguardevoli 32 GB della controparte dedicata ai videogiochi, ciò ovviamente è legato alla natura della scheda che serve ad affrontare importanti carichi di lavoro di intelligenza artificiale che tendono a saturare la memoria molto rapidamente.

Nello specifico, potremmo definire la scheda in questione come una RTX 5090 senza freni, con il chip completamente sbloccato e privo di difetti e soprattutto libero di dare il meglio di se stesso grazie al quantitativo di memoria davvero impressionante, un altro elemento che purtroppo per la community è impressionante più di qualunque altro è però il prezzo, quest’ultimo infatti tocca quota 10.000 $, un valore a dir poco ingiustificato e ingiustificabile per un’unica componente.