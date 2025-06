GTA 6: in arrivo strumenti ufficiali per la creazione di mod?

La data di uscita di Grand Theft Auto 6 fissata per il 26 maggio 2026. In attesa di tale lancio, la curiosità e le aspettative della community continuano a crescere. Anche se il titolo non è ancora disponibile, l’interesse del pubblico, soprattutto gli appassionati del modding, è già alle stelle. A tal proposito, spicca Razed, noto per la realizzazione di NaturalVision, una delle più acclamate mod grafiche per GTA V. Di recente, il modder ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del modding nella prossima iterazione del franchise di Rockstar Games. Razed è convinto che il modding su PC, una volta che GTA 6 sarà disponibile anche su tale piattaforma, raggiungerà nuovi livelli di popolarità.

GTA 6: cosa aspettarsi per il mondo del modding?

Secondo Razed ci sono più motivi per essere ottimisti, soprattutto alla luce di segnali incoraggianti da parte di Rockstar stessa. L’acquisizione di FiveM, piattaforma leader nel roleplay multiplayer, potrebbe rappresentare una svolta nella filosofia dell’azienda. La quale è storicamente piuttosto riservata verso la scena mod. Tale passo, secondo Razed, potrebbe anticipare l’introduzione di strumenti ufficiali per la creazione di contenuti personalizzati.

E non solo. Si parla anche dell’eventualità di un marketplace ufficiale, dove i creatori potrebbero distribuire, e monetizzare, i propri lavori. Un’idea simile a quella già sperimentata da Bethesda con i Creation Club, che potrebbe offrire vantaggi sia agli utenti, che avrebbero accesso a contenuti curati e di qualità, sia a Rockstar stessa, che ne trarrebbe beneficio economico e in termini di engagement.

Razed, però, sottolinea come l’evoluzione tecnica di GTA 6 potrebbe ridurre la necessità di mod grafiche. L’eccezionale qualità visiva promessa dal gioco di base potrebbe lasciare poco margine a miglioramenti esterni. Il focus, piuttosto, si sposterebbe verso la creazione di ambientazioni inedite, interni su misura e pacchetti pensati per arricchire l’esperienza sui server personalizzati. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le effettive novità presentate da quello che si preannuncia come uno dei titoli più rivoluzionari della prossima generazione videoludica.