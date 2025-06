Firefox: corretto un problema riguardate le GPU Nvidia

A quanto pare la lotta di Mozilla Firefox contro i bug continua incessantemente, sembra infatti che l’ultima versione rilasciata, la numero 139, abbia avuto più bug del previsto che l’azienda sta continuando a correggere volta per volta che questi ultimi vengono segnalati, non a caso la versione in questione ha ricevuto più aggiornamenti e proprio quest’ultima era un update di un’altra versione colma di bug, l’update rilasciato nelle ultime ore porta quest’ultima alla versione 139.0.1 che risolve un fastidioso problema che si presentava all’interno delle configurazioni dotate di GPU Nvidia scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sfarfallii vari

Il banco in questione affliggeva nello specifico quelle configurazioni dotate di una scheda grafica dell’azienda tinta di verde e più schermi basati però su frequenze di aggiornamento diverse, tale bug si presentava mostrando degli sfarfalloni evidenti sui vari display.

Ovviamente non appena notato l’azienda ha subito provveduto a rilasciare un update correttivo che può essere rapidamente installato in pochi semplici passi si tratta ovviamente di un aggiornamento minore che introduce solamente questo correttivo che però può risultare indispensabile in alcune configurazioni.

Ricordiamo che la versione 139 del software di Mozilla Firefox ha introdotto interessanti novità è corretto numerosi bug anche sulle piattaforme Linux e Windows, nello specifico molte delle novità hanno riguardato l’integrazione con l’intelligenza artificiale e il supporto a determinati formati di immagine che precedentemente non erano supportati.

Per il resto, ovviamente con il nuovo update non cambia assolutamente nulla se non che risolve la fastidiosa problematica che rendeva sotto certi aspetti anche inutilizzabile, la propria configurazione durante l’utilizzo del noto browser web dedicato alla volpe rossa.

Se anche voi avete riscontrato dunque questo bug o semplicemente volete avere a disposizione e installata la versione più aggiornata del noto browser effettuate l’aggiornamento recandovi nelle impostazioni di Mozilla Firefox per scaricare l’ultima versione del noto browser web.