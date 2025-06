Dreame lancia AirPursue: una nuova era per la qualità dell’aria in casa

Con i nuovi AirPursue PM20 e PM10, Dreame compie un passo avanti verso il benessere domestico, portando l’innovazione già sperimentata nei robot aspirapolvere anche nel settore della purificazione dell’aria. Il marchio, il cui obiettivo è una casa interamente smart, ha presentato il 3 giugno 2025 a Milano i suoi primi purificatori. Si tratta di dispositivi intelligenti in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni dell’ambiente circostante. In che modo? Grazie a un sistema radar in grado di rilevare la presenza umana e di regolare automaticamente la potenza per garantire comfort e risparmio energetico.

Tecnologia Dreame per una casa più salubre e intelligente

Il modello di punta, il PM20, si distingue anche per una funzione extra. Ovvero un modulo PTC integrato che emette aria calda in tre secondi, così da essere utile anche nei mesi più freddi. Ma l’aspetto più innovativo dell’intera serie Dreame AirPursue è il flusso d’aria bidirezionale. Questo sistema spinge l’aria verso l’alto e in avanti, garantendo una distribuzione più rapida e uniforme in tutta la stanza. I dispositivi sono ideali per superfici di 48m² e 36m². Godono infatti di una capacità di purificazione pari a 400m³/h per il PM20 e 300m³/h per il PM10.

La loro efficacia si basa su un sistema di filtrazione a quattro strati che cattura fino al 99,97% delle particelle, neutralizzando anche odori e gas nocivi. Il rivestimento antibatterico agli ioni d’argento, il filtro H13 True HEPA e il carbone attivo lavorano insieme per migliorare la qualità dell’aria. A tutto ciò si aggiungono la sterilizzazione UVC e la tecnologia al plasma per ridurre virus e batteri. I modelli sono dotati anche di uno schermo LCD intuitivo che mostra in tempo reale dati su particelle, formaldeide, TVOC, temperatura e umidità.

Entrambi poi supportano il controllo tramite app e comandi vocali, offrendo un’esperienza d’uso assolutamente moderna e senza interruzioni. Per tutti gli interessati, i nuovi AirPursue saranno disponibili entro la fine di giugno sul sito ufficiale di Dreame e su Amazon, con un prezzo di 899€ per il PM20 e 799€ per il PM10.