PosteMobile lancia una SUPER PROMO, la “Creami EXTRA WOW 300”

PosteMobile torna protagonista con una nuova offerta pensata per chi desidera una connessione rapida e affidabile, senza rinunciare alla convenienza. “Creami EXTRA WOW 300” è disponibile solo online e propone un pacchetto completo. La promo infatti prevede chiamate e messaggi illimitati, oltre a un’enorme quantità di dati mobili, ben 300GB, da utilizzare in 4G+ con una velocità massima di 300Mbps. Il tutto a un prezzo mensile fisso di 11,99€. L’attivazione è semplice e prevede un costo di 10€ per la SIM, oltre a una prima ricarica di 15€ che include anche il primo mese di servizio.

Tecnologia trasparente e assistenza sempre attiva: PosteMobile punta sulla qualità

A rendere l’offerta ancora più interessante è la rete a cui si appoggia. Parliamo di Vodafone, una delle linee più estese e affidabili presenti in Italia, con copertura superiore al 99% della popolazione. Il traffico dati è gestito con sistema APN dedicato e la connessione è condivisibile tramite hotspot senza costi aggiuntivi. Ma non è tutto, in quanto PosteMobile include gratuitamente anche alcuni servizi utili come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e il controllo del credito residuo. Nessuna sorpresa in bolletta, in più l’app ufficiale di Poste Italiane, consente una gestione facilitata e immediata del proprio piano tariffario in qualsiasi momento.

Un altro punto di forza della proposta è il servizio clienti, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24. Chi sceglie PosteMobile infatti, può contare su un’assistenza continua, anche tramite l’area personale online o l’app mobile. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, la tariffa base entra in vigore con costi trasparenti. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent per SMS e 2€ per 500MB di traffico dati al giorno. È possibile però disattivare la navigazione a consumo semplicemente inviando un SMS gratuito o accedendo alle impostazioni del proprio profilo.

La trasparenza contrattuale è garantita da PostePay S.p.A., società controllata da Poste Italiane. Tutti i dettagli economici e le condizioni di utilizzo sono consultabili online o presso gli uffici postali. L’offerta è valida sul territorio nazionale, senza costi di risposta, e i dati sono conteggiati al kilobyte realmente consumato.