Discord Orbs: arriva una nuova valuta per tutti gli utenti

Discord ha introdotto la pubblicità all’interno della piattaforma. Tale novità è stata presentata attraverso una nuova valuta virtuale. Si tratta di Discord Orbs, una moneta digitale che gli utenti potranno guadagnare partecipando a specifiche missioni promozionali. Una volta ottenuta, tale valuta potrà essere usata per ottenere oggetti digitali o vantaggi esclusivi. Il sistema si basa sulle cosiddette Discord Quests, attività pensate per incentivare l’interazione con contenuti pubblicitari in modo attivo. Gli utenti, ad esempio, potranno ricevere Orbs guardando video sponsorizzati, seguendo dirette streaming o esplorando giochi suggeriti dai partner commerciali di Discord. Inoltre, gli Orbs potranno essere utilizzati all’interno del Discord Shop per acquistare elementi standard come sticker, sfondi, personalizzazioni per il profilo o accessori estetici.

Discord: dettagli emersi sulla nuova valuta

Altrettanto interessante è la possibilità di spendere i token per ottenere oggetti esclusivi. Come badge rari o un pass di tre giorni per provare gratuitamente Discord Nitro. Si tratta del servizio in abbonamento della piattaforma che offre vantaggi come qualità video superiore, caricamenti più veloci e emoji personalizzate.

In passato, chi voleva promuovere contenuti attraverso Discord doveva fornire direttamente delle ricompense personalizzate. Ora, con l’introduzione degli Orbs, gli inserzionisti avranno un’alternativa più semplice e uniforme: premiare i partecipanti con la valuta in-app. Lasciando agli utenti la libertà di scegliere come utilizzarla. È importante notare che questa non sostituirà del tutto le ricompense tradizionali: sarà solo una nuova possibilità che si affiancherà a quelle già esistenti.

Al momento la novità è ancora in fase sperimentale e non disponibile a tutti. Discord ha avviato una distribuzione limitata degli Orbs, riservata a un numero ristretto di utenti che fanno parte di un programma beta. Quest’ultimi riceveranno una notifica diretta all’interno dell’app, che li informerà della possibilità di accedere alle nuove funzionalità. Il lancio globale è previsto solo in un secondo momento. Ovvero quando sarà stata verificata la stabilità del sistema e il livello di coinvolgimento degli utenti.

Discord sottolinea come tale sistema permetta agli utenti di ottenere contenuti esclusivi e accessi premium senza dover utilizzare metodi di pagamento reali. Allo stesso tempo, per gli sponsor si tratta di uno strumento più pratico per lanciare campagne pubblicitarie mirate. Per rafforzare il valore di tale iniziativa, Discord ha stretto una collaborazione con Kantar, azienda leader nell’analisi delle performance pubblicitarie. Ciò per fornire dati dettagliati sull’efficacia delle campagne.