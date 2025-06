Google Pixel 9a a prezzo folle: oggi in offerta su Amazon

L’ultimo smartphone presentato da Casa Google oggi può essere acquistato usufruendo di uno speciale sconto che consente di risparmiare una somma importante rispetto al prezzo di listino. Non a caso, infatti, oggi il Google Pixel 9a può essere vostro con uno sconto del 9%.

Si tratta di un dispositivo innovativo dotato di funzioni AI molto utili per ottimizzare l’esperienza d’uso, ma non solo. Non passa inosservata la presenza del display Actua OLED da 6,3” con HDR e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Google Pixel 9a: oggi in offerta su Amazon

Oltre al display Actua OLED da 6,3” con HDR e frequenza di aggiornamento di 120Hz, questo smartphone marchiato Google si contraddistingue grazie a molte altre caratteristiche tecniche tra cui la presenza del processore Google Tensor G4 presente anche sui Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Pixel 9a vanta di una fotocamera grandangolare da 48 megapixel con OIS e zoom fino a 8x, che consente di registrare anche in 4K a 30/60fps. Inoltre, è presente anche una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera anteriore da 13 megapixel.

Ottima anche l’autonomia grazie all’implementazione di una batteria da 5100mAh che consente di utilizzare lo smartphone anche per più di una giornata con una singola carica. Attivando, invece, la modalità risparmio energetico Estrem si può ottenere un’autonomia fino a 100 ore. Infine, per ottimizzare l’esperienza d’uso l’azienda ha messo a disposizione anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come Magic Editor e Google Gemini.

Approfittando subito dello sconto del 9% sul prezzo di listino, oggi avete l’opportunità di pagare il Google Pixel 9a solamente 499 euro anziché 549 euro. Se siete in cerca di un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, perché attendere ancora? Anche la spedizione è gratuita e avete una garanzia di 24 mesi.