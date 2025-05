DJI Mini 4 Pro imperdibile con lo sconto del 20% di Amazon

Riprendere albe, tramonti e scene notturne con una chiarezza impressionante oggi è possibile grazie al DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2. Si tratta infatti di una soluzione completa progettata appositamente per tutti coloro che vogliono avere a portata di mano tutto il necessario per registrare video eccellenti in diverse circostanze.

Se la vostra passione è sempre stata quella di condividere video, il DJI Mini 4 Pro è perfetto per voi e oggi potete acquistarlo a un prezzo scontato del 20%. I video che vengono realizzati possono essere condivisi istantaneamente e senza bisogno di alcuna modifica.

DJI Mini 4 Pro: prezzo scontato su Amazon

Con questa nuova soluzione pensata e progettata dal noto marchio DJI, oggi avete l’opportunità di godere di un accessorio pratico e compatto per realizzare filmati di alta qualità HDR in 4K/60fps. Non a caso, infatti, le riprese in tempo reale vengono effettuate con trasmissione video FHD fino a 20 km. Caratteristica che rende questo modello ideale anche per voli lunghi, ottenendo immagini di alta qualità.

Al fine di migliorare l’esperienza d’uso e, dunque, i risultati, è possibile procedere con la personalizzazione del tracciamento. Tale funzione consente di prendere il controllo della traiettoria di tracciamento del drone grazie il nuovo ActiveTrack a 360°. Ciò consente di ottenere video molto più fluidi anche per coloro che sono meno esperti o principianti. Infine, non manca la capacità di rilevamento degli ostacoli che consente al drone di volare in sicurezza.

Perché attendere ancora se volete dare il via a esperienze uniche con un dispositivo semplice da utilizzare? Il DJI Mini 4 Pro oggi costa molto meno rispetto ad altri giorni grazie allo sconto Amazon del 20% sul prezzo di listino. Dunque, attualmente potete acquistarlo pagando solamente 977 euro anziché 1.214 euro. Spedizione gratuita e garanzia di 24 mesi!