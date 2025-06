Google Play: le novità in arrivo con l’ultimo aggiornamento

Per Google Play Services, la versione 25.21, rilasciata il 2 giugno 2025, introduce novità destinate agli sviluppatori. In particolare, vengono aggiunte nuove funzionalità che permettono una gestione più efficiente dei processi legati agli account all’interno delle app. A ciò si aggiunge una serie di interventi mirati per correggere alcuni bug nei servizi collegati a Google Wallet.

Passando al Google Play Store, l’aggiornamento alla versione 46.5, sempre datato 2 giugno, introduce diversi perfezionamenti. Le anteprime dei webtoon sono state riprogettate. Inoltre, le funzionalità relative ai sondaggi sono state aggiornate. In tal modo sarà possibile raccogliere i feedback degli utenti in modo più efficace. È stato anche introdotto un nuovo pulsante “Visualizza”. Quest’ultimo consente di accedere più facilmente ai dettagli degli eventi direttamente dai risultati di ricerca o dalle pagine delle singole app. Infine, è stato migliorato il modo in cui vengono mostrati gli articoli in-app in evidenza. Ciò sia su smartphone che su computer.

Google distribuisce gli aggiornamenti in automatico su tutti i dispositivi compatibili. Ciò a meno che l’utente non decida diversamente. Chi desidera gestire manualmente il processo può farlo accedendo alle impostazioni del proprio dispositivo. Nello specifico, entrando nella sezione Google e selezionando “Altro”. Successivamente bisogna cliccare su “Aggiornamenti dei servizi di sistema”. È importante ricordare che disattivare tali aggiornamenti non impedisce l’arrivo di patch da parte del produttore del dispositivo o dell’operatore telefonico. Né l’aggiornamento delle app tramite il Play Store. In aggiunta, Google può decidere di forzare l’installazione di aggiornamenti critici qualora si rendano necessari.