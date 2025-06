Xiaomi Redmi Note 14 è in offerta folle del 43% su AliExpress

Occasione da non perdere assolutamente di vista per tutti coloro che vogliono cercare di risparmiare al massimo su ogni acquisto effettuato su AliExpress, in questi giorni arriva la promozione migliore in circolazione applicata direttamente su Redmi Note 14.

Lo smartphone offre tranquillamente accesso ad una importante selezione di specifiche tecniche di alto livello, quali ad esempio sono un processore MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, passando per la GPU Mali-G57 MC2, con la configurazione che si completa con la presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB). Il display è sufficientemente ampio, raggiunge 6,67 pollici di diagonale con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, AMOLED di alta qualità con 395 ppi, protezione Gorilla Glass 5, ed anche un refresh rate a 120Hz.

Xiaomi Redmi Note 14 costa davvero poco su AliExpress

Occasione assolutamente imperdibile per mettere le mani su uno dei migliori device della fascia medio-bassa, lo Xiaomi Redmi Note 14 può essere vostro su AliExpress, premendo il seguente link, con un risparmio del 43% rispetto al valore di listino di 209,30 euro. Il valore finale dell’ordine sarà di soli 118,11 euro, approfittando al solito della spedizione molto rapida presso il vostro domicilio con garanzia di 24 mesi.

E’ chiaro che stiamo parlando di un dispositivo che abbraccia la fascia media, sebbene comunque si tratti di un prodotto che nasconda qualche piccolo plus da non sottovalutare: 108 megapixel come sensore principale nella parte posteriore, seguito da un ultragrandangolare da 2 megapixel ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel, ricordandosi che gli scatti raggiungono una risoluzione massima di 9238 x 6928 pixel, mentre anteriormente spicca il sensore da 20 megapixel con apertura F2.2.

La batteria è un componente che raggiunge i 5500mAh di capacità, quantitativo nel complesso più che sufficiente per riuscire a godere del prodotto per qualche giorno, prima di essere costretti alla ricarica fisica (ma supporta comunque la ricarica rapida).