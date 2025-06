App Intesa Sanpaolo in TILT: esplosione di segnalazioni in Italia

A partire dalle 10:00 di oggi, 3 giugno 2025, l’applicazione mobile di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare correttamente generando il caos e lasciando gli utenti senza accesso al proprio conto. Le prime ore del mattino erano trascorse senza anomalie evidenti, ma in pochi minuti la situazione è precipitata. Alle 11:00 si contavano già ben oltre le 650 segnalazioni attive. Il grafico dei disservizi è salito in verticale, alimentato da un malcontento crescente tra l’utenza. Impossibile autenticarsi, ancora più difficile completare pagamenti o inviare bonifici. Cosa sta succedendo? Si ha una soluzione?

Italia paralizzata: le città nel caos per il blocco dell’app Intesa Sanpaolo

Milano e Torino sono state subito travolte dal blocco dell’app d’Intesa Sanpaolo. Gli utenti del Nord-Ovest hanno descritto un blackout totale del servizio. Segnalazioni anche a Roma e Napoli, dove l’app si è bloccata proprio durante operazioni importanti. C’è chi non riesce a pagare l’affitto, chi è rimasto fermo alla cassa di un negozio. Nessuna alternativa valida, se non attendere che il problema venga risolto. Nel Nord-Est, Venezia e Bologna hanno visto crescere la frustrazione minuto dopo minuto. Dalle isole, Palermo e Cagliari fanno sapere che l’app Intesa Sanpaolo non consente nemmeno il login iniziale. Una mappa di calore interattiva conferma un’Italia intera colpita da un crash senza precedenti. Come può succedere tutto questo nel 2025? Non ci sono sistemi che prevengano tali disagi?

Mentre la rabbia monta, Intesa Sanpaolo resta in silenzio. Nessuna nota ufficiale diffusa, nessun aggiornamento sui canali istituzionali. In un’epoca di notifiche istantanee, l’assenza di comunicazioni pesa. Intanto le segnalazioni continuano ad arrivare. I clienti chiedono risposte urgenti, temendo di non poter gestire le finanze per l’intera giornata. La mancanza di informazioni ha inevitabilmente subito generato una spirale di sfiducia. Non si tratta più solo di un malfunzionamento, è un blocco che va oltre la tecnologia. Fino a quando durerà il blackout? E perché nessuno si assume la responsabilità di ciò che è accaduto?