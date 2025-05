Grazie all’ AI i pagamenti si fanno intelligenti: con Perplexity e PayPal lo shopping avviene in chat

Il modo in cui acquistiamo online sta per cambiare radicalmente. Dimenticate la sequenza classica fatta di ricerche su browser, confronti su più siti e pagamenti frammentati. Ora basta una richiesta in chat ! Grazie all’integrazione tra Perplexity, uno dei sistemi di AI conversazionale più avanzati, e PayPal, leader mondiale nei pagamenti digitali, l’intero processo di acquisto diventa diretto, fluido e intuitivo. Gli utenti americani, a partire da questa estate, saranno i primi a poter chiedere di prenotare un volo o di trovare un modello di sneakers in particolare, e ricevere in risposta non solo suggerimenti, ma la possibilità di effettuare già l’ acquisto con un semplice click.

Dall’assistente vocale al pagamento istantaneo: l’AI fa tutto al posto tuo

Tale funzione sarà riservata inizialmente agli abbonati al piano Perplexity Pro e debutterà solo negli Stati Uniti. Tutto avverrà nella stessa interfaccia di chat, senza la necessità di aprire browser o compilare form. Si tratta di un esempio concreto di “agentic commerce”, dove l’AI non si limita a consigliare, ma prende in carico l’intera azione, dal primo click fino alla ricezione del prodotto o servizio.

Ciò che rende davvero rivoluzionario questo sistema è la sicurezza e la velocità garantita dal sistema “passkey” di PayPal. Niente più password dimenticate o dati da inserire manualmente, occorre una semplice autorizzazione biometrica per finalizzare la transazione. In pochi secondi, e sempre senza uscire dalla conversazione, l’acquisto è completato. L’intelligenza artificiale quindi ora non si limita solo a rispondere, ma agisce.

Nel frattempo, Perplexity continua la sua espansione. Dopo aver lanciato il proprio assistente AI su iPhone e Android, la prossima mossa sarà Comet, un browser progettato per raccogliere dati sulle abitudini digitali degli utenti. L’obiettivo? Offrire contenuti, risposte e pubblicità sempre più personalizzate. Una strategia che punta a insidiare il dominio di Google, entrando nel mercato con un approccio incentrato sull’esperienza d’uso dell’utente.