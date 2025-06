Ripetitore Wi-Fi TP-Link a un prezzo imperdibile: sconto del 21% su Amazon

Migliorare la qualità della connessione internet all’interno della propria casa o in ufficio non è più impossibile grazie a soluzioni pensate appositamente per andare incontro alle esigenze di utenti che necessitano di una maggiore potenza. Il TP-Link RE705X è un ripetitore sviluppato per supportare le tecnologie dello standard Wi-Fi 6. Ciò consente di ottimizzare il trasferimento dati in ambienti con molto dispositivi wireless connessi.

Non a caso, i 160MHz consentono di raddoppiare l’ampiezza di banda disponibile permettendo di raggiungere velocità fino a 2.402Mbps. RE705x, infatti, è dotato di una porta Gigabit LAN per connettere alla rete dispositivi come smart TV, ma anche console di gioco e PC.

TP-Link RE705X: oggi in offerta su Amazon

Alcune stanze della vostra casa hanno un segnale wireless del router debole e instabile? Non preoccupatevi perché TP-Link offre ormai soluzioni innovative che consentono di risolvete problemi di tale tipologia. Per risolvere il problema, dunque, è possibile abbinare al proprio router il range extender Wi-Fi RE705x.

Si tratta di un dispositivo con un design del tutto compatto, ma non solo. Utilizzarlo ma, soprattutto, installarlo, è semplicissimo. Oltre alla presenza del tasto WPS, che permette di replicare in modo rapido e sicuro le impostazioni di crittografia del router, questo dispositivo dispone anche di uno smart LED che rileva la potenza del segnale per aiutare l’utente a trovare la posizione più adeguata per ottenere la migliore ricezione. Inoltre, l’app Tether permette di configurare e gestire la rete in modo del tutto semplice e intuitivo.

Lo sconto messo a disposizione da Amazon sul range extender Wi-Fi RE705x consente di risparmiare il 21% sul prezzo di listino. Oggi, dunque, il prezzo da pagare è di soli 54,99 euro anziché 69,99 euro.